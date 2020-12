Bei Traiskirchen war zuletzt ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen, in Siegen hat sich dieser – abgesehen vom Überraschungserfolg gegen Meister Kapfenberg – allerdings noch nicht manifestiert. Beim Heimspiel gegen die in dieser Saison sehr soliden Welser sollte der nächste Schritt nach vorne gelingen. Eine der größten Hürden gegen die Oberösterreicher ist in dieser Saison deren starke Defense. Diese machte auch den Löwen von Beginn weg Probleme, sodass diese nach fünf Minuten erst sechs Punkte auf ihrem Konto hatten. Die Welser konnten daraus allerdings kaum Kapital schlagen, gelang ihnen offensiv doch selbst herzlich wenig. Nach dem ersten Viertel führten die Flyers deshalb auch nur hauchdünn mit 18:16. Der Anfangsminuten des zweiten Abschnitts waren von mehreren Führungswechseln geprägt, ehe die Gastmannschaft einen 11:0-Lauf hinlegte. Vor allem unter dem Korb hatten die Niederösterreicher nur wenig zu entgegnen. Mit einer 38:30-Führung für Wels ging es in die Kabine.

Traiskirchen kämpft sich zurück

Die Löwen starteten wie ausgewechselt in die zweite Halbzeit und legten innerhalb kurzer Zeit einen 8:0-Lauf hin. Zwar fingen sich die Welser dank Jarvis Ray (zwölf Punkte in Viertel drei) rasch wieder, aber Traiskirchen spielte jetzt mit wesentlich mehr Selbstvertrauen. Am Rebound hielt die Pinezich-Truppe besser dagegen, unnötige Ballverluste wurden auf ein Minimum zurückgeschraubt und auch vom Dreier fielen plötzlich die Würfe. Ab Mitte des Viertels lag die Heimmannschaft voran und gab diese Führung auch bis Viertelende (57:54) nicht ab. Im Schlussabschnitt waren allerdings von Beginn an wieder die Welser am Gas, die rasch einen 15:2-Lauf auf das Parkett zauberten und somit wieder die Kontrolle übernahmen. Vor allem in der Zone konnten die Lions nur wenig Gegenwehr leisten und mussten schlussendlich einen 69:80-Heimniederlage hinnehmen.

Stimmen zum Spiel

Markus Pinezich, Head Coach Traiskirchen: „Es tut furchtbar weh, wenn man verliert. Und noch mehr schmerzt es, wenn man dem Gegner mehr als die Hälfte der Punkte mit Ballverlusten und Rebounds schenkt. Wir müssen in den nächsten Partien lernen, dieses Problem zu beheben, um die Spiele dann auch letzten Endes zu gewinnen.“

Luka Gvodzen, Spieler Traiskirchen: „Heute haben wir in der ersten Halbzeit einfach zu viele Turnover produziert. Wenn man 22 Turnover macht, dann ist man auch hinten in der Halbzeit. Das Gute ist, wir sind dann im dritten Viertel zurückgekommen, haben sehr gut verteidigt und dann im letzten Viertel wieder nachgelassen und dann im Endeffekt auch verdient verlorden wegen der Turnover.“



Sebastian Waser, Head Coach Wels: „Gratulation an meinen Mannschaft zu dem Sieg, wir haben gewusst, dass das heute mehr Kampf werden wird. Die Traiskirchner haben sich in den letzten Wochen super entwickelt und uns heute einen tollen Fight geliefert. Gott sei Dank hatten wir am Schluss den längeren Atem.“



Aleksandar Andjelkovic, Spieler Wels und ehemaliger Lions-Spieler: „Es ist super gut, dass wir nach dem letzten Auswärtssieg jetzt noch einen Auswärtssieg rausgeholt haben in Traiskirchen. Für mich beudeutet der Sieg sowieso mehr, genauso wie für Jan (Anm.: Razdevsek, der Slowene wechselte im Sommer mit Andjelkovic von Traiskirchen zu Wels). Und für die anderen Jungs ist das ein super Schritt in die Top-6 und wir werden jetzt einfach so weitermachen.“

Beste Scorer: Mario Spaleta 20, Adam Thoseby 16, Dani Koljanin 14 bzw. Jarvis Ray 23, Christian Von Fintel 15, Davor Lamesic 13.