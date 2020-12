Monatelang musste Traiskirchen auf Leithammel Shawn Ray verzichten, gegen due Bulls stand die BSL-Legende nach überstandener Verletzungspause erstmals in dieser Saison im Kader. „Endlich!“, dachten sich scheinbar auch seine Mitspieler, die den Kapfenbergern in der ersten Halbzeit nicht nur Paroli boten, sondern sogar die meiste Zeit in Führung lagen. Diese Führung bauten die Lions, bei denen Georg Gentner, Max Schuecker und Filip Kukic weiterhin fehlten, Mitte des dritten Viertels kontinuierlich aus, sodass das abgeschlagene Schlusslicht mit einer Zwölf-Punkte-Führung in die Pause ging.

Kapfenberg kämpft sich zurück

Doch die Bulls, die ohne Eric McClellan, Tobias Schrittwieser und Neuzugang Thomas Schreiner angetreten waren, wachten auf. Binnen kürzester Zeit machte das Team von Mike Coffin den Rückstand wett, ein Cigoja-Dreier nach knapp vier Minuten egalisierte den Spielstand. Jetzt war es ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar brachte Ray seine Lions kurz nach Beginn des Schlussabschnitt zwar noch einmal mit acht Punkten in Führung, Kapfenberg schlug aber sofort zurück und zwang Traiskirchen-Coach Markus Pinezich nur wenige Angriffe später zu einer Auszeit. Bis in die Crunch-Time ging es jetzt hin und her, ehe Traiskirchen in der Crunch-Time an beiden Enden des Feldes für die Big-Plays sorgte – und mit 71:65 schlussendlich den ersten Saisonsieg einfuhr.

Stimmen zum Spiel

Markus Pinezich, Head Coach Traiskirchen: „Ich bin überglücklich über den ersten Saisonsieg. Wir haben unsere Lehren aus den letzten beiden schwachen Spielen gezogen, waren in der Defense sehr diszipliniert. Wir haben zwar immer noch viele Fehler gemacht, aber ich bin einfach nur froh, dass es gereicht hat und vor allem, dass wir jetzt nicht mehr sieglos dastehen.“

Shawn Ray, Spieler Traiskirchen: „Ein überfälliger Sieg für uns. Wir haben gut und mit Selbstvertrauen gespielt. Mein Comeback hat dem sicher einen kleinen ,Boost‘ gegeben. Wir wissen, dass wir ein sehr gutes Team sein können, wenn wir alle fit sind. Aber das war erst ein Sieg, auf den hoffentlich noch sehr viele folgen.“

Mike Coffin, Head Coach Kapfenberg: „Es hat nicht gereicht. Wir haben viele Fehler am Ende gemacht, die uns das Spiiel gekostet haben. Wir müssen weiter zusammenhalten. Wir kommen bald zurück.“

Alex Herrera, Spieler Kapfenberg: „Gratulation an die Lions, die zuhause ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben am Ende keine Energie mehr gehabt, weil wir ersatzgeschwächt waren. Aber wir haben bis zum Schluss gekämpft.“

Beste Scorer: Thoseby 17, Koljanin 14, Ray 13 bzw. Moschik 15, Herrera 14, Krstic.