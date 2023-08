Baumkletterer kämpften im Schlosspark Laxenburg um Sieg

Die diesjährige österreichische Meisterschaft fand im Schlosspark Laxenburg statt. Erstmals war der Wettbewerb in Österreichs größtem Landschaftsgarten zu Gast. Dieser bietet mit seinem beeindruckenden Baumbestand die perfekte Kulisse, um sich sowohl mit nationalen aber auch mit internationalen Gästen zu messen. Seit 2009 veranstaltet die ISA Chapter Austria (Vereinigung der Baumpfleger) diesen jährlichen Wettkampf. Obmann Josef Klaffenböck freute sich über den neuen Teilnehmerrekord von 47 Teilnehmern aus elf Ländern. Darunter auch fünf Frauen, inklusive der amtierenden Weltmeisterin Josephine Hedger aus Großbritannien. Am ersten Tag fanden die Ausscheidungen für das Masters statt. In fünf Bewerben mussten die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit beweisen: Wurfschnur (zwei Aufstiegsseile in einer Baumkrone einbauen), Schnellklettern (schnellstmöglich in die Baumkrone klettern), Aufstieg (mit der Aufstiegtechnik an einem freihängenden Seil 15 Meter senkrecht nach oben), Rettung aus der Baumkrone (simulierter Unglücksfall) und Arbeitsklettern (mehrere Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben an einem Baum). Auf die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften achteten die Jurymitglieder penibel. Die besten Acht qualifizierten sich für das Masters am nächsten Tag. Als Austragungsort für den Finalbewerb wurde eine beeindruckende Platane gewählt. In der Baumkrone musste eine Kombination der verschiedenen Fertigkeiten in vorgegebener Zeit bewältigt werden. Der Vorjahressieger Krisztian Kmety konnte auch heuer wieder den Titel holen. Österreichische Meisterin wurde Paula Godina.

Beim Baumklettern wird viel Geschicklichkeit gebraucht. Foto: nön, krispl