Dorina Klinger/Lena Plesiutschnig (NÖVV,1), Teresa und Nadine Strauss (NÖVV,2), Viktoria Fink/Eva Freiberger (OÖVV,3) und Julia Radl/Anja Dörfler (STVV,5) setzten sich heute bei den Damen im Viertelfinale durch und stehen bei den bei den Österreichischen Beachvolleyball Staatsmeisterschaften im Rahmen der Austrian Beach Volleyball Tour PRO presented by SPORT.LAND.NÖ morgen im Semifinale.

Bei den Herren gewannen Doppler/Alexander Horst (NÖVV,1), die Titelverteidiger Robin Seidl/Philipp Waller (KVV/STVV,2), Alexander Huber/Christoph Dressler (KVV/STVV,4) und Tobias Winter/Julian Hörl (NÖVV/SVV,5) ihre Viertelfinal-Partien und stehen unter den Top-4. Die Halbfinal-Partien starten um 9 Uhr. Die Final-Partien sind mit 14 Uhr (Damen) und 15 Uhr (Herren) angesetzt.

Seidl/Waller unbezwingbar

Bei einsetzendem Regen trafen die Nummer zwei des Turniers, der 30-jährige Robin Seidl (1,90m) und der 24-jährige Philipp Waller (1,87), auf die Nummer sechs, den 21-jährigen Moritz Kindl (1,84m) und seinen 25-jährigen Partner Mathias Seiser (1,90m), oder anders, die Titelverteidiger auf die die Vorjahres-Bronze-Gewinner.

Die Top-Form der BADEN OPEN-Sieger manifestierte sich in der Verteidigung, dem Service, dem Blocks, einfach einem konstanten und kompakten Spiel. Der Kärntner und der Steirer ließen nichts anbrennen, unterstrichen ihren erneuten Titelanspruch, siegten ungefährdet in Satz eins. Der zweite Satz ein Ebenbild der ersten Ausgabe. Kindl/Seiser waren sichtlich ratlos gegen diese Übermacht. Doch die beiden zeigten ihre Sportgeist, kämpften beherzt weiter, gaben nicht auf. Mit ihrem derzeitigen Selbstvertrauen waren die Titelverteidiger nicht zu bezwingen, sie setzten sich zum Halbfinaleinzug auch in Satz zwei durch.

Winter/Hörl in Krimi siegreich

Knapper ging es auf Court 2 zur Sache. Die 1,92m großen Pristauz/Leitner standen Winter (1,92m)/Hörl (1,96m) gegenüber. Bis zur technischen Auszeit waren beide Teams gleich auf, ein Side-out-Krimi. In weiterer Folge waren Eigenfehler vom Wien/Salzburg-Duo Pristauz/Leitner zu sehen. Der Niederösterreicher Winter und der Salzburger Hörl nutzten diese Unsicherheiten eiskalt zum Satzgewinn.

Dasselbe Spiel war anfangs in Durchgang zwei zu sehen. Beide Teams spielten ein ähnlich hohes Level. In der Endphase des zweiten Satzes war das auf Nummer 3 gesetzte 1,92m große Duo stärker. Die Entscheidung, welches Team ins Halbfinale aufsteigt fiel im dritten Satz. Für die Nummer 5 der Setzliste, Winter/Hörl, nahm Satz drei das glücklichere Ende. In einer spannenden Entscheidung verwandelten die beiden bereits den ersten Matchball.

Doppler/Horst: Routine schlug Talent

Florian Schrötter Alexander Horst und Clemens Doppler.

Die topgesetzten, der 39-jähringe Clemens Doppler (2,00m) und der 37-jährige Alexander Horst (1,86m) trafen auf Michael Murauer (29 J., 1,92m)/Jakob Reiter (22 J., 1,76m), gesetzt auf 10. Doppler hat bereits acht Mal den Staatsmeistertitel geholt, Horst drei Mal. Die Rollenverteilung in der Partie war klar, diese Favoritenrolle klarzustellen versuchten die Vizeweltmeister aus 2017 von Beginn an. Bald lagen die für den 1. Badener

Beachvolleyball Verein (BBV) spielenden Beach-Stars voran. Doppler präsentiert sich sehr fokussiert, lieferte konsequente Netzarbeit, Horst das druckvolle Service.

Das Glück zeigte sich auf der Seite der BBV-Spieler, Satz

eins ging an Doppler/Horst. In der Fortsetzung riss dann der Faden, die Herausforderer bekamen Oberwasser. Die Titelanwärter wankten, stürzten jedoch nicht, kämpften sich zurück, glichen aus, gingen bei zurückkehrendem Sonnenschein wieder in Führung. Zwar ließ vor allem Reiter immer wieder sein Talent aufblitzen, doch gegen die Routiniers war heute nichts zu gewinnen. Sie holten sich auch den zweiten Satz und

sind morgen wieder zu sehen.

Huber/Dressler mit klarem Sieg

Alexander Felten Xandi Huber (re.) und Christoph Dressler (re.)

Die Nummer 4 der Setzliste Huber/Dressler trafen in der letzten Partie des Tages auf die Steirer Ertl/Kratz, gesetzt auf Nummer 11. Der Publikumsliebling von Baden Xandi Huber spielte solides Side-out, ein Zwei-Punkte-Vorsprung war die Belohnung. Dann änderten Ertl/Kratz die Strategie, servierten auf Dressler. Es schien, als würde der Plan aufgehen, doch Huber/Dressler blieben druckvoll und holten doch den ersten Satz.

Der zweite Satz war von spannenden Ballwechseln geprägt. Die Steirer ließen im Side-out nach, der Block von Dressler gewann an Präzision. Huber/Dressler sicherten sich den Satz und triumphierten klar.

Strauss-Twins souverän

Im ersten Viertelfinale der Damen gab es ein Niederösterreich-Duell zwischen den Strauss-Twins (1-“Naty“: 1,77m/2-„Tessa“: 1,80m) auf der einen und Pfeffer (1,84m)/Friedl (1,83m) auf der anderen Seite. Die 24-jährigen Zwillinge hatten im Vorjahr Bronze am Attersee gewonnen. Die 22-jährige Friedl und die 23-jährige Pfeffer hatten im Vorjahr die Studenten-EM in Slowenien gewonnen. Und die auf 4 Gesetzten, die den Umweg über die Zwischenrunde genommen hatten, begannen druckvoll.

Die Fans sahen einen ausgeglichenen ersten Satz, in dem die „Straussis“ gegen Ende erstmals die Führung übernehmen konnten. Mit einem passgenauen Rainbow von Teresa erspielten sich die 24-Jährigen den ersten Satzball und sackten kurz darauf die Führung im Match ein. Im zweiten Satz ging es auf Augenhöhe weiter. Zwar erspielten sich die auf 2 Gesetzten immer wieder einen kleinen Vorsprung, doch ließen Friedl/Pfeffer sie nicht davonziehen, da Strauss/Strauss immer wieder vermeidbare Eigenfehler machten. So wechselte die Führung hin und her. Mit einem guten Service und einem genauen Schlag durch Teresa der erste Matchball, der jedoch durch Friedl abgewehrt wurde. Dann machte Nadine den Deckel drauf und so zogen Strauss/Strauss ins Halbfinale ein.

Überraschende Youngsters knapp gescheitert

Die Youngstars Mitter (19 J.)/Bruckner (16 J.) forderten das neu formierte Duo Fink (24 J.)/Freiberger (31 J.). Der erste Satz verlief für die Oberösterreicherinnen Fink/Freiberger, auf 3 gesetzt, nach Plan. Durch druckvolles Spiel konnten sich die Favoritinnen absetzen und Satz eins gewinnen. Durchgang zwei war über lange Strecken hart umkämpft. In der Endphase überraschte das U20-Nationalteam, auf 13 gesetzt. Beim Zwischenstand von 20-20 breakten die 19-Jährige und die 16-Jährige zum Satzausgleich. Im entscheidenden Satz knüpften Fink/Freiberger an die Leistung aus Satz eins an. Sie erspielten einen Fünf-Punkte-Vorsprung, hielten diesen, verwerteten den vierten Matchball (12-15) und stiegen somit in das Semifinale auf.

Krimi geht an Favoritinnen

Florian Schrötter Dorina Klinger und Lena Plesiutschnig.

Die Nummer sechs des Turniers Almer (1,77m)/Wiesmeyr (1,72m) forderten die topgesetzten Klinger (1,84m)/Plesiutschnig (1,83m) um dein Einzug ins Halbfinale. Das, aufgrund der Verletzungen ihrer Stammpartnerinnen Katharina Schützenhöfer und Ronja Klinger, Interimsduo sah sich von Beginn an hart gefordert. Die STVV-Spielerinnen, 32 Jahre (Almer) und 28 Jahre (Wiesmeyr) alt, nutzten die anfällige Abstimmung der beiden für den 1. Badener Beachvolleyball Verein (BBV)-spielenden Blockerinnen eiskalt aus.

Sehr klar ging somit auch der erste Satz nach einem guten Block von Wiesmeyr an die auf 6 Gesetzten. Im zweiten Satz kamen die gebürtigen Steirerinnen, die nun im NÖVV beheimatet sind, besser ins Spiel. Die 23-

jährige Klinger und die 26-jährige Plesiutschnig bekamen ihre Abstimmungsprobleme besser in der Griff, setzten nun ihrerseits die Gegnerinnen unter Druck, gingen in Führung. Doch die Herausforderinnen konterten, glichen bei 17-17 aus. Es entwickelte sich ein Side-out-Krimi, den Plesiutschnig mit einem Service-Winner für das BBV-Team entschied. Im Tie-Break legte die Nummer eins einen Blitzstart hin. Nun zeigten die Steirerinnen Nerven, machten Eigenfehler, ließen die Topgesetzten davonziehen. Diesen gelang nun beinahe alles, sie holten sich mit einem erfolgreichen Hit von Klinger den Satz und damit den Platz im Halbfinale.

Radl/Dörfler fulminant ins Halbfinale

In der letzten Damenpartie des Tages starteten die Steirerinnen Radl (24 J.)/Dörfler (27 J.) fulminant gegen ihre Landsfrauen Schöttl (26 J.)/Mayr (25 J.). Inkonsequente Angriffe des auf Nummer 8 gesetzten Duos Schöttl/Mayr, gepaart mit einer starken Block- und Verteidigungsleistung der 24- und 27-Jährigen, führten zu einem deutlichen Satzgewinn. Ausgeglichener war der zweite Satz. Die Nummer 5 des Turniers Radl/Dörfler verlor den Fokus. Schöttl/Mayr waren zur Stelle, fighteten um jeden Punkt und wurden mit dem Satzausgleich belohnt. Im Tie-Break waren die Fünftgesetzen mit starkem Service zurück. Die 26- und 25-Jährige konnten dem Druck nicht standhalten und überließen den Einzug in das Halbfinale Radl/Dörfler.

Alle Ergebnisse: http://www.beachvolleyball-baden.at/beachvolleyball/ergebnisse/

Setzliste: http://www.beachvolleyball-baden.at/beachvolleyball/setzliste/