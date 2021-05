Martin Ermacora/Moritz Pristauz hatten Matus Sima/Tomas Halanda 2:0 (13,20) besiegt, danach gewannen Robin Seidl/Philipp Waller gegen Marek Ludha/Tomas Vojkovic 2:1 (-22,11,11). Um den Gruppensieg geht es ab 13.30 Uhr gegen Belgien oder Frankreich. Die ÖVV-Frauen treffen ab 15.10 Uhr im Viertelfinale auf Italien oder Norwegen.

Mit Rang eins im Pool - wie am Donnerstag von den ÖVV-Frauen fixiert - wäre der Aufstieg ins Semifinale bzw. in die nächste Turnierphase auch für die rot-weiß-roten Männer geschafft. Die Top fünf von acht Teams kommen ins Finalturnier Ende Juni in Den Haag, wo es nur für die jeweiligen Turniersieger ein Olympia-Ticket geben wird.