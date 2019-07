NÖN: Ihr geht ab Donnerstag als Österreichs heißeste Eisen ins Major-Turnier von Wien. Was habt ihr euch nach der doch enttäuschenden WM vorgenommen?

Alexander Horst: Klar, wir haben uns in Hamburg mehr vorgenommen. Für den Einzug ins Viertelfinale haben nur Kleinigkeiten gefehlt, so ist’s nur Rang 17 geworden. In Wien wollen wir wieder Spaß haben, schauen, was geht. Die Top Ten sind mit dem Publikum im Rücken möglich.

Sie haben das Publikum angesprochen. Egal ob früher in Klagenfurt, jetzt in Wien oder auch beim Turnier in Baden: Die österreichischen Fans werden immer gelobt. Warum funktioniert Beachvolleyball bei uns so gut?

Horst: Eine gute Frage. Hannes Jagerhofer hat damals in Klagenfurt Pionierarbeit geleistet, Standards gesetzt. Der Mix aus Klassesport und Party macht’s aus, der Sprecher, der das Publikum anheizt, spielt eine wichtige Rolle. Beachvolleyball ist mehr als Sport. Für die Zuschauer ist’s eine richtige Sommerparty. Will ich Topathleten sehen, kann ich auch Tennis schauen. Bei uns kommt noch das Rundherum dazu. Je lauter, desto besser.

Stört das ein wenig, dass der Fokus vielleicht mehr auf der Party als auf eurem Sport liegt?

Horst: Nein. Entertainment gehört dazu. Zum Beachvolleyball wie auch zu den US-Sportarten. Auch beim Fußball feiern sich die Fans selber, wenn die La-Ola-Welle durchs Stadion rollt. Ich find’s super, wenn die Fans selbst aktiv werden.

Sie sind 36, Partner Clemens Doppler wird 39. Mittlerweile rücken euch schon einige Austro-Teams auf den Pelz. Wie sehen Sie die heimische Beachszene?

Horst: Ob uns jemand auf den Pelz rückt, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass sie sich international etablieren. Das zählt für den österreichischen Beachvolleyball. Seidl/Waller sind auf einem guten Weg, Ermacora/Pristauz haben großes Potenzial. Ewig wird’s uns nicht mehr geben. Ich hoffe, dass etwas nachkommt.

Olympia 2020 ist nach wie vor euer großes Ziel?

Horst: Ja. Aber der Weg ist noch weit. Heuer haben wir noch nicht so viele Top-Ergebnisse eingefahren. Ich rechne damit, dass sich die besten 18 über die Weltrangliste qualifizieren (Anmerkung: aktuell liegen Doppler/Horst auf Platz 23). Auch da haben wir noch Chancen, der Conti-Cup ist eine weitere Option.

Ist nach Tokio definitiv Schluss? Oder überlegt ihr dann noch mal von Neuem?

Horst: Schwer zu sagen. Solange mir Beachvolleyball Spaß macht, ich Erfolge habe und ich damit meine Familie, meine zwei Kinder erhalten kann, bleibe ich dabei. Solange es eben passt. Ich will nicht als Sportinvalide aufhören.