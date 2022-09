Bad Fischauer Seiser ist Staatsmeister

Werbung

Mathias Seiser schrie, nachdem der dritte Matchball saß, die Freude heraus. Foto: Gert Nepel

Mathias Seiser und Moritz Kindl sind das beste Beachvolleyball-Duo Österreichs. Der Bad Fischauer gewann mit seinem Wiener Partner die Staatsmeisterschaft im Badener Weilburgpark. „Völlig gestört“, kann es Seiser (27) am Tag nach seinem größten Karriereerfolg immer noch nicht glauben: „Das ist alles noch weit weg“, beschreibt der frühere Fußballer im NÖN-Gespräch seine Gefühlswelt: „Es ist in den letzten acht bis zehn Jahren einfach so viel passiert. Man erinnert sich daran, wie man im Bad Fischauer Bad zum Spielen begonnen hat, dann an die erste C-Cups“, geisterte Seiser die gesamte Laufbahn durch den Kopf.

Gold bei der Staatsmeisterschaft folgt dem Gesetz der Serie. Bronze und Silber hatte Seiser bereits zu Hause. Erwartbar war der Turniersieg nicht. Als Nummer vier der Setzliste spielten sich Seiser/Kindl ohne Satzverlust ins Endspiel. In der Gruppenphase gab es 2:0-Siege über Trauth/Kefer und Doppler/Kunert. Im Viertelfinale waren Reiter/Grössig chancenlos, genauso wie Doppler/Kunert in der Halbfinal-Revanche.

Auch das Finale gegen Philipp Waller, der in Abwesenheit seines Stammpartners Robin Seidl mit Felix Friedl spielte, lief zunächst alles in Richtung von Seiser/Kindl. Eine rasche Fünf-Punkte-Führung verwaltete das Duo zum 21:18-Satzgewinn. Kindl verwertete den ersten Matchball. Danach riss der Faden, war Waller/Friedl das klar bessere Team, holte mit 21:13 den Satzausgleich und auch im Entscheidungssatz lief zunächst eindeutig (10:5). Seiser/Kindl fighteten sich aber noch einmal zurück, schafften den Ausgleich zum 13:13, wehrten einen Matchball ab und nutzten anschließend ihren dritten Matchball zum 18:16.

Völlig gestört. Das ist alles noch weit weg. Es ist in den letzten acht bis zehn Jahren einfach so viel passiert.“ Mathias Seiser kann den Goldcoup nicht fassen

Kindl, der den entscheidenden Ball im Feld des Gegners platzierte, war danach fast sprachlos: „Richtig cooles Erlebnis nach Bronze und Silber endlich ganz oben am Podest zu stehen. Ich kann es noch nicht richtig fassen und muss es die nächsten Tage wirken lassen.“ Seiser stimmte seinem Partner zu: „Dass wir uns den Titel holen, ist eine Sensation. Die Batterien sind am Ende der Saison schon etwas leer, aber wir haben, auch mithilfe der Physios alles rausgeholt und so das Finale gewinnen können.“

Neben Seiser war auch der Wiener Neustädter Youngster Timo Hammarberg mit seinem Partner Tim Berger bei der ÖM dabei. In der Zwischenrunde (Top 12) verloren die beiden gegen Doppler/Kunert mit 0:2. „Wir haben ganz gut mithalten können, aber unser Service hat überhaupt nicht geklappt“, analysiert Hammarberg. Dennoch war die Staatsmeisterschaft für den 2,01-Meter-Riesen eine tolle Erfahrung: „Baden taugt mir immer sehr. Es sind meine Freunde und meine Familie da und die Stimmung ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder im großen Stadion im Strandbad spielen können.“