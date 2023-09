Shootingstars werfen die Legende raus

Gold, Silber, Bronze - wer hängt sich die begehrten Schmuckstücke um den Hals? Heute, Sonntag, gibt's die Antwort. Favoritenerfolg und faustdicke Überraschungen - all das gab's im „Hexenkessel“ zu sehen. Bei den Austrian Beach Volleyball Championships presented by SPORTLAND.Niederösterreich, im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO, fielen am Samstag, die Viertelfinal-Entscheidungen. Bei den Frauen setzten sich die vier besten Teams nach Setzliste durch: Dorina Klinger/Ronja Klinger (1|beide NÖVV), Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl (2|beide NÖVV), Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr (3|OÖVV/STVV) und Lia Berger/Lilli Hohenauer (4|WVV/NÖVV) stehen am Sonntag im Semifinale.

„Seit drei Wochen sind wir richtig im Flow. Baden ist einfach eine grandiose Kulisse“, schwärmt Ronja Klinger, die auf dem besten Weg ist, mit ihrer Schwester Dorina den zweiten Baden-Titel binnen einer Woche einzusacken.

Ronja Klinger "segelte" souverän ins Semifinale Foto: Gert Nepel

Weitaus schwieriger hatten es die Favoriten bei den männlichen Beachern. Bei den Männern setzten sich die topgesetzten Duos Robin Seidl/Moritz Pristauz (1|NÖVV/NÖVV) und Martin Ermacora/Philipp Waller (2|NÖVV/NÖVV) durch. Komplettiert wurden die Final-Four aber durch zwei kleine Sensationen: Die beiden Nachwuchs-Talente Timo Hammarberg/Tim Berger (7|WVV/NÖVV), behielten in einer denkbar knappen Partie gegen Maximilian Trummer/Christoph Dressler (4|beide KVV) die Oberhand und zogen mit einem 17:15 im Tiebreak ins Semifinale ein.

Die Underdogs Jakob Reiter/Laurenc Grössig (9|VVV/SVV), die zuvor schon Superstar Clemens Doppler mit Thomas Kunert aus dem Turnier geworfen hatten, erwischten auch die Titel-Mitfavoriten, den amtierenden Staatsmeister Mathias Seiser mit Interimspartner Alexander Horst (3|NÖVV/WVV) am falschen Fuß und siegten mit 2-0.

Wer sichert sich Medaillen? Das entscheidet sich am Sonntag im Badener Strandbad. Die Partien beginnen ab 9 Uhr.

Abschied voller Emotionen

Emotional ging's beim letzten Austro-Auftritt von Beach-Legende Clemens Doppler zu. Mit Thomas Kunert unterlag der prägende Beacher der vergangenen Jahrzehnte den Shootingstars Reiter/Grössig in drei umkämpften Sätzen. Somit blieb zum Abschied nur Platz neun - und Standing Ovations von den Rängen, „Clemens Doppler“-Sprechchöre beim Abgang. Am Mittwoch hatte Doppler, der am Mittwoch seinen 43. Geburtstag feiert, bekannt gegeben, dass dies sein letztes nationales Turnier sein werde.

„Gerne hätte ich heute gegen Alex (Anm. Horst) gespielt. Wir haben es leider nicht geschafft, die Luft war nach den emotionalen Tagen etwas draußen. Dieses Turnier war der perfekte Rahmen, um mich zu verabschieden, um zu sagen ‚Tschüss Österreich‘“, zeigte sich Doppler gerührt nach dem Match am Badener Centercourt im vollen Toyota Beach-Stadion.

Eine einmalige Karriere

Doppler hat mit weit mehr als hundert Top-Ten-Platzierungen bei insgesamt 231 international gespielten Turnieren eine beispiellose Karriere im österreichischen Beachvolleyball-Sport hingelegt. Der zwei Meter große Athlet wurde u.a. 2017 mit seinem damaligen Partner Alexander Horst Vizeweltmeister bei der Heim-WM auf der Wiener Donauinsel. Außerdem feierte der gebürtige Oberösterreicher zwei EM-Titel, war vier Mal für Olympische Spiele qualifiziert – bei drei Teilnahmen, gewann mehrere Medaillen auf der World Tour, darunter zweimal Gold in Baden, als auch neun Staatsmeistertitel. Er überwand drei Kreuzbandrisse und kehrte immer wieder stärker zurück. Weshalb „Come back stronger“ mit niemanden mehr verbunden wird als mit Clemens Doppler.