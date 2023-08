Badener Beachtraum wird für Klinger-Sisters wahr

Dorina und Ronja Klinger gewinnen vor heimischer Kulisse Gold beim World Beach Pro Tour Baden Future presented by Sportland Niederösterreich. Die beiden Schwestern triumphieren damit beim zweites Future-Turnier in Folge und schaffen die Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft. Katharina Schützenhöfer und Franziska Friedl scheitern im Viertelfinale. Die Chance, es besser zu machen, gibt's schon nächste Woche.

Ich kann's noch immer nicht fassen. Es ist unglaublich. Baden-Siegerin Ronja Klinger

Die Klinger-Sisters brachten die Toyota Beach Arena zum kochen - und das lag beileibe nicht nur an der spätsommerlichen Hitze„Ich kann es noch immer nicht fassen, es ist unglaublich. Es wird noch dauern, bis wir das realisiert haben,“ strahlt Ronja Klinger kurz nach dem Turniersieg. „Unglaublich auch, wie uns das Publikum gepusht hat.“ Die gebürtigen Steirerinnen bekamen zudem lautstarke Unterstützung von ihrem eigenen Fanklub.

Gegen die Schweizerinnen Leona Kernen/Annique Niederhauser sollte es im zweiten Satz dann noch aber noch einmal knapp werden, schlussendlich endete das Finalspiel mit 21:12 und 21:19. „Zum Schluss haben wir ein bisschen zu zittern begonnen. Ich glaube, wir wollten es einfach noch nicht ganz wahrhaben. Jetzt ist es echt ein Traum, der in Erfüllung geht,“ fasst Dorina Klinger ihre Gefühle zum Gewinn der Goldenen in Worte.

Schwesterliche Siegesparty: Dorina und Ronja Klinger haben jetzt auch das WM-Ticket fixiert. Foto: Nepel

Im kleinen Finale gewannen Menia Bentele/Anna Lutz (SUI) gegen die deutsche Paarung Melanie Paul/Hanna-Marie Schieder Bronze.

WM-Ticket in der Tasche

Erst gestern wurde bekannt, dass sich die Klinger-Schwestern auch für die Weltmeisterschaft in Mexiko qualifiziert haben. Obwohl die Nachricht für das Duo des 1. Badener Beachvolleyball Vereins nicht überraschend kam, ist die Freude bei Ronja Klinger enorm groß: „Wir haben natürlich selbst auch schon herumgerechnet und haben es uns dann schon gedacht. Mit der Qualifikation geht unser Traum in Erfüllung.“ Besonders beeindruckend: die Qualifikation gelang den Klingers nur durch die Teilnahme an Challenger und Future-Turnieren.

Staatsmeisterschaft als Ansporn

Katharina Schützenhöfer und Interims-Partnerin Franziska Friedl schieden bereits im Viertelfinale gegen die späteren Final-Gegner der Klingers aus. Nachdem Schützenhöfer/Friedl den ersten Satz gegen Kernen/Niederhauser (SUI) noch deutlich gewinnen konnten, gingen die zwei weiteren Sätze an die Schweizerinnen (21:13, 15:21, 9:15). „Ich hätte nicht gedacht, dass wir verlieren. Es ist echt schade, weil wir im ersten Satz super gespielt haben. In Satz zwei und drei waren unsere Gegnerinnen einfach deutlich stärker. Wir sind sehr enttäuscht,“ seufzt Schützenhöfer.

„Nächstes Wochenende gibt es noch ein Turnier, da wollen wir es deutlich besser machen und eine Medaille holen,“ blickt Franziska Friedl schon jetzt optimistisch auf die Staatsmeisterschaften, die ab Freitag ebenfalls in Baden stattfinden werden.