Badener Gold geht an Klinger/Klinger und Seidl/Pristauz

Zwei Wochen denkwürdiger Beach-Action gingen in Baden zu Ende. Am Sonntag fielen die finalen Entscheidungen bei den Austrian Beach Volleyball Championships presented by SPORTLAND.Niederösterreich im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO im Strandbad. Die für den 1. Badener Beachvolleyballverein (BBV) spielenden Klinger-Sisters (Dorina & Ronja), die vor einer Woche bereits das BADEN FUTURE im Toyota Beach-Stadion gewinnen konnten, sicherten sich erstmals den Staatsmeisterinnen-Titel. Außerdem sind sie das erste Beach-Duo, das in einer Woche gleich zwei Baden-Gold-Medaillen mit nach Hause nehmen konnten. Die Silber-Medaillen gingen an Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl.

Bei den Männern gewannen Robin Seidl/Moritz Pristauz Gold nach einem packenden Beachkrimi gegen ihre beiden Ex-Partner Martin Ermacora/Philipp Waller, die sich nach FUTURE-Gold vergangenen Sonntag diesmal e mit Silber begnügen mussten.

Die Bronze-Medaillen holten sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern rot-weiß-rote Nachwuchs-Hoffnungen: Lia Berger/Lilli Hohenauer und Tim Berger/Timo Hammarberg gewannen – ganz zur Freude des stolzen Papas Nik – die kleinen Finali und setzen damit ein klares Zeichen für die Zukunft des heimischen Beachvolleyballs. Hohenauer zeigt sich nach Rang drei überwältigt: „Es wird eine Zeit brauchen, bis ich das realisiert habe.“

Klingers üben Druck aus

Ohne Satzverlust dominierten die beiden aktuell besten heimischen Frauen-Teams, Klinger/Klinger und Schützenhöfer/Friedl die Austrian Championships auf ihrem Weg bis ins Finale. Von Beginn an zeigten beide Teams im Finale einen enormen Kampfgeist und fighteten um jeden Punkt mit vollstem Einsatz. Ein Stück weit konsequenter waren dabei die Klinger-Sisters, die sich durch starke Verteidigungsaktionen immer wieder Chancen auf wichtige Break-Punkte erarbeiteten. Ein komfortables 21-16 aus Sicht von Dorina und Ronja entschied den ersten Satz.

Die Klinger-Sisters liefen im Endspiel gegen Schützenhöfer/Friedl zur Hochform auf. Foto: Gert Nepel

Der zweite Durchgang bot den Fans im Toyota Beach-Stadion im Badener Strandbad eingangs ein Duell auf Augenhöhe. Doch ähnlich wie zuvor, machten die Klingers vor allem in der Phase nach der technischen Auszeit den etwas zwingenderen Eindruck und entschieden wichtige Rallyes für sich. Tolle Blockpunkte von Dorina Klinger setzten Schützenhöfer/Friedl immer wieder unter Druck im eigenen Side-Out. Schlussendlich war die Klinger-Performance zu stark und die Schwestern kürten sich zum ersten Mal zu Staatsmeisterinnen.

Die Entscheidung nach einer „sehr intensiven Saison“ doch noch einmal in Baden anzutreten, hat sich gelohnt. „Jetzt als österreichische Meisterinnen am Court zu stehen ist unbeschreiblich“, strahlt Ronja Klinger. Etwas enttäuscht natürlich die „versilberten“ Vizemeisterinnen. „Schade d‘rum“, meint Franziska Friedl. „Aber insgesamt war das ein richtig cooles Turnier von uns in Baden – und dass wir bis ins Finale marschiert sind, für mich richtig cool!“ Partnerin Kathi Schützenhöfer: „Wir können auf unsere Leistung stolz sein.“

Mo Pristauz und Robin Seidl jubeln über den Staatsmeistertitel. Foto: Gert Nepel

Auf dieser Bühne vor Familie und Freunden den Titel zu holen ist richtig geil Robin Seidl

Das Finale im Männer-Bewerb versprach von Anfang an ein äußerst brisantes und emotional aufgeladenes Endspiel zu werden. Ein Drehbuch, das an Spannung nicht zu überbieten war. Seidl/Pristauz gegen Ermacora/Waller - oder das Finale der ehemaligen Beachpartner. Das Schicksal wollte es so, dass sich ausgerechnet diese beiden Duos im Finale gegenüberstanden. Der erste Satz bot den Zuschauern ein wahres Feuerwerk. Beide Teams setzten mit ihrem starken Service-Druck immer wieder Akzente und es gab zahlreiche Breaks auf beiden Seiten. Es schien, als würde keines der beiden Teams einen entscheidenden Vorteil erlangen können. Doch dann, beim Spielstand von 20:19 zugunsten von Seidl/Pristauz, brachte ein herausragend platzierter Float-Service-Ass auf die Grundlinie die Entscheidung im ersten Satz. Das Toyota Beach-Stadion bebte vor Begeisterung, während Seidl/Pristauz sich den ersten Durchgang sicherten.

Tiebreak bringt Entscheidung

Der zweite Satz begann erneut äußerst knapp, wobei nach einem Team-Timeout von Ermacora/Waller die beiden FUTURE Gewinner Fahrt aufnahmen und sich mit einem beeindruckenden Zwischenstand von 18:11 absetzten. Schließlich glichen Ermacora/Waller mit 21:16 in Sätzen aus. Es ging in ein an Spannung nicht zu überbietendes Tiebreak. Beide Teams zeigten ihr bestes Beachvolleyball, die Fans fieberten Punkt für Punkt mit. Bis zum Spielstand von 19:19 im entscheidenden Satz konnte keines der beiden Teams einen Zwei-Punkte-Vorsprung erspielen. Eine Verteidigung von Robin Seidl nach eigenem Side-Out zum 20:19 brachte die Chance und die Verwertung: Seidl/Pristauz sind Staatsmeister. „Es war keine leichte Zeit in den vergangenen Monaten, jetzt bin ich stolz auf unsere Performance. Gold gibt uns Auftrieb für die weiteren Turniere in dieser Saison, insbesondere für die WM in Mexiko“, lässt Mo Pristauz wissen.

„Extrem bitter – das Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können“, trauert Martin Ermacora der möglichen Goldmedaille nach.