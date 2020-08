Restkarten für das Baden Open sind noch verfügbar - der Freitag und der sonntägige Finaltag - sind schon ausverkauft. Kein Wunder, immerhin erwartet die Fans das beste Starterfeld, das jemals in Baden zu sehen war. Aufgrund der Corona-Bestimmungen sind allerdings nur 200 Fans zugelassen. Das Eventareal wird anders, als in den letzten Jahren nicht direkt im Strandbad sein, sondern im Weilburgpark.

Österreicher als Mitfavoriten

Bei den Herren gelten die topgesetzten Schweizer Adrian Heidrich/Mirco Gerson als Topfavoriten. Gefordert werden sie unter anderem von Clemens Doppler und Alexander Horst (Nummer 2). den amtierenden Staatsmeistern Robin Seidl/Philipp Waller (4), Alexander Huber/Christoph Dressler (5), so wie Moritz Pristauz und Laurenz Leitner (7). Sie alle sind bereits für den Hauptbewerb ab Freitag gesetzt. Bereits zwei Tage früher starten Moritz Kindl/Mathias Seiser (aus Bad Fischau), Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig, so wie Maximilian Trummer/Felix Friedl ins Turniergeschehen. Sie kämpfen bei der Country-Quota um einen Platz in der Qualifikation (Donnerstag).

Österreicherinnen als Außenseiter

Bei den Damen ist das Starterfeld noch um etliches hochklassiger, weshalb die Österreicherinnen in diesem Jahr nur Außenseiter sind. Doch Hoffnung auf eine Überraschung besteht: Lena Plesiutschnig holte sich an der Seite ihrer Interimspartnerin Dorina Klinger zuletzt den Sieg beim 160-Pro Tour-Turnier in Wolfurt den Sieg. Das Duo ist an Position sieben gesetzt. Die Leobersdorfer Lokalmatadorinnen Nadine und Teresa Strauss (9), Eva Freiberger/Viktoria Fink (10) und Franziska Friedl/Eva Pfeffer (11) komplettieren das rot-weiß-rote Feld im Hauptbewerb. Anja Dörfler/Julia Radl müssen in die Quali.

2020, eine ganz besondere Auflage

Alle Matches des Hauptbewerbs werden live auf laola1 und auf beachvolleyball-baden.at live gestreamt. ORF Sport + steigt am Samstag mit den Viertelfinalspielen ein. Die Aufbauarbeiten für das Eventareal im Park finden bereits seit Anfang dieser Woche statt. Die Karten für das Baden Open berechtigen im übrigen auch zum Eintritt im Stadtbad. Rest-Tickets gibt es noch für Mittwoch (Country Quota), Donnerstag (Quali) und einige wenige noch für Samstag. Mehr Informationen dazu auf www.beachvolleyball-baden.at. Internationale Turnierteilnehmer müssen einen negativen Covid19-Test vorweisen. Eine mobile Teststation wird Eventareal errichtet.

Die bisherigen Sieger

HERREN

Baden Open/World Tour 2019: Doppler/Horst (AUT)

Baden Open/World Tour 2018: Doppler/Horst (AUT)

CEV Masters 2017: Koekelkoren/van Walle (BEL)

CEV Satellite 2016: Kosaik/Rudol (POL)

CEV Continental Cup 2015: Tschechien

CEV Masters 2014: Fijalek/Prudel (POL)

CEV Masters 2013: Semenov/Koshkarev (RUS)

CEV Masters & Satellite 2012: Doppler/Horst (AUT)

CEV Satelitte 2011: Szternel/Woitasik (POL)

MEVZA Championship 2010: Tichy/Dumek (CZE)

Austrian Masters 2009: Herrera/Gavira (ESP)

A-Cup 2008: Klepper/Correra de Jeus (BRA)

A-Cup 2007: Berger/Nowotny (AUT)

A-Cup 2006: Ferreira/Ferreira (BRA)

A-Cup 2005: Palinek/Krc (CZE)

DAMEN

Baden Open/World Tour 2019: Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)

Baden Open/World Tour 2018: Mersmann/Tillmann (GER)

CEV Masters 2017: Laboureur/Sude (GER)

CEV Satellite 2016: Betschart/Hüberli (SUI)

CEV Continental Cup 2015: Österreich

CEV Masters 2014: Schwaiger/Schwaiger (AUT)

CEV Masters 2013: Schwaiger/Schwaiger (AUT)

CEV Masters & Satellite 2012: Forrer/Verge-Depre (SUI)

CEV Satellite 2011: Klapalova/Hajeckova (CZE)

MEVZA Championship 2010: Montagnolli/Hansel (AUT)

Austrian Masters 2009: Goller/Ludwig (GER)

A-Cup 2008: Tomasekova/Repkova (SVK)