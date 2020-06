Das Duo Seiser/Kindl zählte in der jüngeren Vergangenheit zu den aufstrebenden Paaren im heimischen Beachvolleyball. Letzter Beweis: Bronze bei der Staatsmeisterschaft 2019. "Wir waren in einem guten Flow, haben den in den Winter mitgenommen", wurden Seiser und sein Partner von der Coronakrise ausgebremst. Nach dem ersten internationalen Turnier 2020 in Kambodscha war vorerst einmal Schlussmann mit den Sandkisten dieser Welt.

Die Rückkehr als Magister

Untätig waren die beiden Beachvolleyballer dennoch nicht. "Natürlich habe ich mein Training umgestellt. Sehr viel an der Kondition gearbeitet. Dafür gibt es in Wien-Umgebung ja auch sehr schöne Laufstrecken", grinst der Bad Fischauer Seiser. Im Fokus stand zuletzt aber nicht nur der Sport, sondern auch der Abschluss des Studiums in Geschichte und Sport. Seiser kehrte damit als "stolzer Magister" zurück auf den Beachvolleyball-Court. Zunächst stand beim Balltraining aber auch Abstand halten, kein Körperkontakt und ständige Desinfektion am Plan.

Mehr Training nach Coronatest

Vor ein paar Wochen gab es dann einen Coronatest. Nachdem dieser negativ ausfiel, war wieder mehr möglich. Trainiert wurde mit Block und matchnahen Spielsituationen. "Das macht schon wieder mehr Spaß, als stures Techniktraining", frohlockte Seiser. Und nun geht es am Freitag wieder richtig los. Mit dem Hypo NÖ Beachvolleyball Champions Cup - bei dem die besten zwölf heimischen Damen- und Herren-Paare im Bewerb sind - gibt es das erste nationale Turnier seit dem Ausbruch der Pandemie. "Das schaut vielleicht so aus, als würden wir gleich ins kalte Wasser geschmissen, aber in Wahrheit ist es schon echt lässig, dass wir uns gleich mit den besten Teams Österreichs duellieren dürfen."

Eine enge Gruppe in Salzburg/Rif

In der Vorrunde wird an den Spielorten Klagenfurt, Salzburg und Wien gespielt. Seiser ist im Olympiazentrum Salzburg/Rif im Einsatz. Diese Gruppe ist am Samstag dran und es ist wohl eine ausgeglichene Gruppe. Topgesetzt sind Tobias Winter und Julian Hörl. Dahinter kommen schon Seiser/Kindl gefolgt von Maximilian Trummer/Felix Friedl, so wie Lorenz Petutschnig und Florian Schnetzer. In der Setzliste sind die Paare die Nummern fünf bis acht. Interessant wird vor allem das Duell Seiser gegen Petutschnig. Der Bad Sauerbrunner Petutschnig maturierte am Wiener Neustädter Gymnasium Babenbergerring, spielte in der Halle, wie Seiser, früher bei VCU Wiener Neustadt.

Die Latte liegt auf Höhe Final Four

Die besten Zwei jeder Gruppe plus die zwei besten Dritten schaffen es in die Zwischenrunde, die kommendes Wochenende in Wien und Graz stattfindet. Das Final Four steigt dann am 11. Juli in der Bundeshauptstadt. Genau dorthin will auch Seiser kommen: "Wir wollen dort ansetzen, wo wir letztes Jahr mit dem dritten Platz bei der Staatsmeisterschaft aufgehört haben. Ab dem Halbfinale werden die Spiele auch im ORF übertragen, das wäre für uns natürlich auch eine super coole Möglichkeit medial präsent zu sein", hält Seiser fest. Der Weg dorthin wird aber kein Spaziergang werden: "Es wird interessant zu sehen sein, wie sich die anderen über den Winter vorbereitet haben. Für uns kann ich nur sagen, dass wir sehr viel investiert haben, um die anderen zu schlagen."