Die Qualifikation für das 1*-World Tour-Turnier in Baden ist geschlagen. Aus der Sicht der Österreichischen Herren verlief die Quali erfreulich. Drei von vier Duos schafften den Sprung in den Hauptbewerb. In der ersten Runden feierten Tobias Winter/Julian Hörl, Moritz Kindl/Mathias Seiser, Maximilian Trummer/Felix Friedl und Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig jeweils klare 2:0-Siege. Deutlich enger ging es in Runde zwei zu. Trummer/Friedl setzten sich im rot-weiß-roten Duell gegen Schnetzer/Petutschnig mit 2:0 durch. Beide Sätze gingen in die Verlängerung - 25:23 27:25.

Enge Kisten im Kampf um die Hauptrunde

Noch knapper verlief die Partie von Kindl/Seiser. Gegen die Polen Szalankiewicz/Lesiecki mussten die Sieger der gestrigen Country Quota über die volle Distanz gehen, behielten am Ende aber mit 22:20 15:21 15:9 die Oberhand. Das Ganze war aber nichts gegen den Krimi, den sich Winter/Hörl mit den Tschechen Manas/Sedlak lieferten. Im Entscheidungssatz setzten sich die Lokalmatadore mit 22:20 durch. Das Herren-Feld komplettierten die in der Quali topgesetzten Schweizer Metral/Haussener.

Überraschungen in der Damen-Qualifikation

Während sich bei den Herren die Favoriten in der Quali durchsetzen - in den Hauptbewerb zogen die vier topgesetzten Duos ein - gab es bei den Damen die ein oder andere Überraschung. Neben den an Nummer eins gereihten Polinnen Ceynowa/Kociolek qualifizierten sich die Italienerinnen Scampoli/Bianchin (6), die Schweizerinnen Böbner/Vergé-Dépré und die Deutschen Grüne/Ottens (12). Die Austro-Girls Anja Dörfler/Julia Radl und Astrid Bauer/Sophie Haselsteiner (sie spielen für den 1. Badener Beachvolleyball Verein) waren schon in ihren Auftaktmatches klar gescheitert.

So geht's jetzt in der Hauptrunde weiter

Im ersten Tag des Hauptbewerbs steht am heutigen Freitag die Gruppenphase am Plan. Zuerst spielen die Top-Duos jeder Gruppe gegen die Nummer vier der Gruppe. Die Nummer zwei trifft auf die Nummer drei. Anschließend spielen die Sieger und die Verlierer gegeneinander. Die Gruppensieger stehen im Viertelfinale. Die Teams, die eine Partie in der Gruppe für sich entschieden, spielen am Samstag in der Hoffnungsrunde. Wer zwei Spiele verliert, ist raus. Los geht der Spielbetrieb um 9 Uhr.

Damen

Gruppe A: Betschart/Hüberli (SUI/1) - Friedl/Pfeffer (AUT/16), Kvapiloa/Kubickova (CZE/8) - Ceynowa/Kociolek (POL/9).

Gruppe B: Heidrich/Vergé-Dépré (SUI/2) - Grüne/Ottens (GER/15), Bieneck/Schneider (GER/7) - Strauss/Strauss (AUT/10).

Gruppe C: Hermannova/Slukova (CZE/3) - Freiberger/Fink (AUT/14) - Menegati/Orsi-Toth (ITA/6) - Scampoli/Bianchin (ITA/11).

Gruppe D: D. Klinger/Plesiutschnig (AUT/4) - Schulz/Müller (GER/13) - Sude/Borger (GER/5) - Böbner/Z. Vergé-Dépré (SUI/12).

Herren

Gruppe A: Doppler/Horst (AUT/1) - Klasnic/Milic (SRB/16) - Metral/Haussener (SUI/8) - Winter/Hörl (AUT/9).

Gruppe B: Heidrich/Gerson (SUI/2) - Trummer/Friedl (AUT/15), Pristauz/Leitner (AUT/7) - Bercik/Dumek (CZE/10).

Gruppe C: Bryl/Misczuk (POL/3) - Kindl/Seiser (AUT/14), Huber/Dressler (AUT/6) - Zemljak/Pokeršnik (SLO/11).

Gruppe D: Seidl/Waller (AUT/4) - Rudol/Kruk (POL/13), Krattiger/Breer (SUI/5) - Windisch/Cottafava (ITA/12).

Reaktionen nach der Qualifikation

Felix Friedl: "Ich war dreimal in Baden in der Country Quota, dreimal habe ich es nicht geschafft. Auch heuer nicht,

aber wir sind als Lucky-Loser (Anm. durch Absage eines Teams) in die Quali gekommen und jetzt hat es endlich funktioniert. Endlich haben wir uns für das geilste Turnier in Österreich qualifiziert. Das Entscheidungs-Match war super-eng, gestern haben wir noch knapp verloren. In Summe steht es jetzt 4-2 für Schnetzi (Anm. Schnetzer Florian), heute hatten wir am Ende das Glück auf unserer Seite."

Moritz Kindl: "Wir spielten einen sehr guten ersten Satz, im zweiten waren wir etwas unkonzentriert. Der dritte Satz

war geil und wir konnten das Spiel drehen. Jetzt freuen wir uns auf den Hauptbewerb."

Tobias Winter: „Wir sind unglaublich gefordert worden. Hatten schon im vergangenen Jahr schwierige Teams in der

Quali, heuer wieder ein gutes Team als Gegner in der Entscheidung. Aber wir konnten uns durchsetzen. Das Niveau ist super hoch. Sehr geil, dass wir es geschafft haben."