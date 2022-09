Favoriten zeigen in Baden ihre Klasse

Werbung

Beachflair pur in Baden! Mit der Gruppenphase begannen am Freitag die Austrian Beach Volleyball Championships presented by SPORTLAND Niederösterreich – im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO. Die Top-Duos erlaubten sich am ersten Tag keine Patzer.

Die weisse Weste passt

Bei den Frauen zogen die "Local Heroes" des 1. Badener Beachvolleyballvereins (NÖVV) und Titelverteidigerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig (1) und Dorina Klinger/Ronja Klinger (2, BBV) sowie Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr (3, OÖVV/STVV) und

Katharina Holzer/Franziska Friedl (4, KVV/NÖVV) - wobei nur letztere einen Satz abgeben mussten - direkt ins Viertelfinale ein.

Lokalmatadorin Blanca Schroll verkaufte sich mit Tatjana Puškina teuer, musste sich aber schließlich mit Rang 13 im Endklassement begnügen.

Favoriten ohne Satzverlust

Bei den Männern blieben die Favoriten Alexander Huber/Christoph Dressler (1,

KVV/STVV), Julian Hörl/Alexander Horst (2, SVV/NÖVV,BBV), Felix Friedl/Philipp Waller (3, KVV/NÖVV,BBV) und Mathias Seiser/Moritz Fabian Kindl (4, WVV/WVV) zweimal ohne Satzverlust siegreich. Beach-Star Clemens Doppler (BBV) – 2020 Staatsmeister in Baden mit Horst – muss sich mit Thomas Kunert (NÖVV), gesetzt auf 5, am Samstag in der Zwischenrunde beweisen.

Unter die besten Zwölf schafften es auch der Wiener Neustädter Youngster Timo Hammarberg und sein Wiener Partner Tim Berger.