„Nach fast einem Jahr ohne Wettkampf wieder ein Turnier zu gewinnen, ist ein megacooles Gefühl – noch dazu ungeschlagen“, freute sich Plesiutschnig über eine perfekte Rückkehr auf den Beach-Court. Zwei Siegen in der Gruppenphase über Daxböck/Havlinova (21:13, 21:10) und Schöttl/Mayr (17;21, 21:17, 15:9) ließen Klinger/Plesiutschnig im Viertelfinale ein 21:14, 20:22, 15:6 über das an Position drei gesetzte Duo Fink/Freiberger folgen. Im Semifinale gegen das tschechische Duo Olivova/Williams setzte sich Österreichs Topteam nach einem bitteren 9:21 im ersten Satz noch mit 21:18 und 15:7 durch. „Die Zuschauer haben uns so gepusht, das war ein richtiges Heimspiel“, war Klinger von der Atmosphäre im Halbfinale begeistert.

Im rein niederösterreichischen Finale gegen Franziska Friedl/ Eva Pfeffer entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch. Den ersten Satz entschieden aber Klinger/Plesiutschnig knapp mit 24:22 für sich. Im zweiten Satz sah es zunächst nach einem klaren Sieg für das topgesetzte Duo aus, ehe sich die Nummer zwei des Turniers noch einmal zurückkämpfte. Am Ende bewahrten Klinger/Plesiutschnig jedoch kühlen Kopf und krönten sich mit einem 22:20 zu den strahlenden Siegerinnen der 31. Wolfurttrophy.

„Es dauerte zwar ein bisschen, um in den Flow zu kommen, aber das Finale war einfach nur geil“, jubelte Klinger. Auch Plesiutschnig resümierte hochzufrieden: „Wir sind natürlich superglücklich über den Turniersieg. Es war nicht leicht, wir hatten echt zu kämpfen. Aber wir konnten uns speziell in Block, Defense und Zusammenspiel von Spiel zu Spiel steigern. Es war ein richtig cooles Turnier, toporganisiert, viele Fans und genau das richtige Warm-Up für unser Heimturnier in Baden.“

In niederösterreichischen Beachvolleyballmekka tritt Österreichs Topteam von 19.-23. August erstmals gemeinsam auf der World Tour an. „So ein starkes 1*-Turnier hat es wohl noch nie gegeben. Das ist echt ziemlich heftig, das könnte auch ein 4- oder 5*-Turnier sein. Für uns wird das eine große Herausforderung, aber diese Challenge nehmen wir gerne an“, freut sich Plesiutschnig bereits auf die nächste Aufgabe.