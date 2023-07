Klinger-Sisters stoßen bis ins Finale vor

Es scheint das Turnierformat der Klinger-Schwestern zu sein. Nach dem Finaleinzug in Miami (USA) kämpfen sich die beiden Beach-Asse auch beim Queen of the Court in Luxemburg durch das hochkarätige Starterfeld. „Wir sind super stolz, dass wir ins Finale gekommen sind. Das muss man erst einmal schaffen. Wir haben wieder gemerkt, dass uns das Format liegt und sehr viel Spaß macht.“, gibt sich Ronja Klinger sehr zufrieden.

Hochkarätige Konkurrenz

Statt wie gewohnt zwei Teams stehen hierzulande fünf Teams im Finale, die in drei Runden um den Sieg spielen. Im Endspiel standen neben Dorina und Ronja Klinger drei Duos, die Medaillen bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften Medaillen gewonnen haben. „Es ist cool zu sehen, dass wir da mithalten können. Das zeigt, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt, wir sind auf einem sehr guten Weg“, strahlt Dorina Klinger.

Auf dem Platz mit dem Idol

Für Schwester Ronja war vor allem das Aufeinandertreffen mit Beachvolleyball-Superstar Laura Ludwig (Olympiasiegerin 2016, siebenfache Europameisterin) ein Highlight: „Es ist ein richtiges Privileg für mich, gemeinsam mit Laura im Finale gewesen zu sein. Seit dem Moment, wo ich einen Volleyball berührt habe, ist sie mein Idol. Ich kann das Gefühl, mit ihr auf dem Court zu stehen garnicht beschreiben.“

Nichts für schwache Nerven waren sowohl Viertelfinale als auch Halbfinale. Erst in den letzten Ballwechseln und nach eigentlichem Ablauf der Zeit konnte das ÖVV-Duo das jeweilige frühe Aus verhindern. Dorina Klinger erinnert sich gerne an die entscheidenden Sekunden: „Man muss sagen, dass wir in beiden Fällen richtig Glück gehabt haben. Solche Situationen passieren sicher nicht oft, es war eine große Erleichterung.“

Schützenhöfer/Friedl: Out im Viertelfinale

Trost nach dem Viertelfinal-Aus gefragt: Kathi Schützenhöfer (rechts), Franziska Friedl Foto: Volleytimes

Bei ihrem zweiten gemeinsamen World Tour Auftritt in Messina (ITA) kämpften sich Katharina Schützenhöfer und Franziska Friedl bis ins Viertelfinale vor und belegten in malerischer, aber auch herausfordernder Kulisse am Piazza Duomo Rang fünf.

Beim Future-Turnier in Messina (ITA) gelang dem Neo-Duo bestehend aus Katharina Schützenhöfer und Franziska Friedl der Einzug ins Viertelfinale, wo gegen die Schweizerinnen Bentele/Lutz Endstation war. „Unser Ziel war auf jeden Fall noch eine Medaille zu holen. Deswegen sind wir mit dem Aus im Viertelfinale natürlich nicht zufrieden und sind ein bisschen enttäuscht, dass es heute nicht zu mehr gereicht hat.“, zeigt sich Franziska Friedl geknickt.

Dabei sah es für die Österreicherinnen lange gut aus. Den ersten Satz konnten sie mit 21:15 noch für sich entscheiden und standen kurz davor den Sack zuzumachen. „Wir haben am Ende ein bisschen die Zitterhand bekommen. Im zweiten Satz haben wir einen Matchball vergeben, was die Situation nicht besser gemacht hat. Am Ende haben die Schweizerinnen einfach die entschlosseneren Bälle gespielt“, resümiert Katharina Schützenhöfer vom 1. Badener Beachvolleyballverein.

Mit dem Badener Future steigt vom 23. bis 27. August im Strandbad das blau-gelbe Beach-Highlight. Im Anschluss richtet die Kurstadt auch die Staatsmeisterschaften (1. bis 3. September) aus.