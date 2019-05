Die „gute Stube“ der heimischen Beachvolleyball-Szene öffnet zu Pfingsten ihre Pforten. Das FIVB World Tour Open in Baden (6. bis 10. Juni) wird vor allem für die blau-gelben Asse zum idealen Formtest. Denn mit der Weltmeisterschaft in Hamburg steigt das große Saison-Highlight schon früh – bereits drei Wochen nach dem Heimturnier der NÖ-Stars.

Clemens Doppler und Alexander Horst haben heuer erst drei Turniere absolviert, liegen in der Weltrangliste auf Platz 16. In China und Katar landeten die Routiniers jeweils am neunten Platz. Alexander Horst (36) ist seit der Turnierpremiere in Baden (2005) mit von der Partie, feierte im Vorjahr mit seinem um zwei Jahre älteren Partner seinen zweiten Sieg in der Kurstadt. „Baden ist für uns etwas Spezielles“, betont der zweifache Vater. „Schön ist, dass auch meine Familie hautnah dabei sein kann.“ Sportlich ist die Marschroute klar: „Wir wollen den Titel verteidigen“, erklärt Coach Robert Nowotny, der übrigens vor zwölf Jahren – mit Nik Berger – in Baden ganz oben am Treppchen gestanden ist.

Dieses Erfolgserlebnis fehlt noch in der Sammlung von Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig. Im Vorjahr war für die Lokalmatadorinnen, die für den 1. Badener Beachvolleyballverein starten, im Finale Endstation. Mit Rückenwind von den Rängen soll’s heuer mit dem großen Coup klappen. „So eine Stimmung gibt’s auf der gesamten World-Tour nur ganz selten“, schwärmt Plesiutschnig, „bei jedem Punkt spürst du den Support.“

Die kürzeste Anreise zum Beachkracher haben die Leobersdorfer Zwillingsschwestern Nadine und Teresa Strauss (23). Beim Drei-Sterne-Turnier in Kuala Lumpur scheiterten die Polizistinnen in der Quali. Freilich steht für sie heuer schon ein dritter Platz in Indien zu Buche.

Centercourt bietet 1.800 Fans Platz

Bei seiner 15. Auflage wächst das Turnier noch einmal. Der Centercourt im Badener Strandbad bietet heuer 1.800 Zusehern Platz, das VIP-Areal ist doppelt so groß wie noch im Vorjahr. Und: Neuerlich gibt’s gleich zwei Wochen Beachvolleyball-Action. Vom 13. bis 16. Juni kämpfen Europas beste Nachwuchshoffnungen um Medaillen bei der CEV-U18-Europameisterschaft. Für Organisator Dominik Gschiegl (Agentur Vision05) bleibt die Prämisse: Baden ist anders. Denn: „Wir bieten ein einzigartiges Erlebnis für die Fans. Näher dran an den Stars sind sie nirgends.“