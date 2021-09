„Ein Leben ohne Sport ist für mich undenkbar“, erzählt Ronja (21), die jüngere der Klinger-Schwestern. Tatsächlich sind die gebürtigen Kärntnerinnen vom Badener Beachvolleyballverein auf steirischen Skipisten groß geworden. Die Eltern betreiben eine Skischule. „Meine Schwester Dorina hat sich aber gegen Schnee und für Sand entschieden, ich bin ihr gefolgt!“

Gleich beim ersten gemeinsamen Antreten haben sie 2016 den österreichischen U-20-Meistertitel gewonnen! 2018 ergab sich für Ronja die Möglichkeit, ein einjähriges Volleyballstipendium an der Florida International University (Dorinas Abschlussjahr) anzunehmen. Seit Oktober 2019 sind beide Klingers Heeressportlerinnen und trainieren mit dem Nationalteam in Wien.

Die Vorsaison war aber nicht nur wegen Corona, sondern auch einer Schulter-OP schwierig für Defensivkünstlerin Ronja — die Schwester spielt am Block. Heuer im Mai gelang dann beim Ein-Stern-Turnier in Sofia mit Rang drei fürs jüngste Austro-Gespann auf der Tour ein tolles Comeback!

Bei ihrem ersten EM-Start im August in Wien schieden sie zwar dann in der Vorrunde aus, doch plagten nun Dorina Schulterprobleme, wegen denen sie dann auch die Staatsmeisterschaften auslassen musste. Ronja trat daher mit der eigentlich reinen Hallenspielerin Victoria Deisl aus Salzburg an, und ohne Satzverlust kamen sie bis ins Finale.