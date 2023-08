Rot-Weiß-Rot ist die Hoffnung in Baden

Alles ist angerichtet für's Beachschmankerl in Baden - und gerade die heimischen Asse versprechen Sand-Action für sportliche Feinschmecker. Mit fast 20 Jahren Geschichte gehört das Turnier in der Kurstadt zu den Klassikern der Szene. Heuer gibt's wieder zwei Wochen hochklassigen Sport und ebenso hochklassige Stimmung - für die ist das Badener Publikum ja bekannt.

In der VIP-Area im Toyota Beach-Stadion fand am Dienstag, zum Auftakt von Beachvolleyball Baden presented by SPORTLAND.Niederösterreich eine Pressekonferenz statt. Die aus rot-weiß-roter Sicht topgesetzten Beachvolley-Duos, der 11-fache Baden-Medaillengewinner Alexander Horst/der frisch gebackene U20-Vize-Europameister Timo Hammarberg (1), Dorina/Ronja Klinger (1), Martin Ermacora/Philipp Waller (2) sowie Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl (als Nummer sechs gesetzt) zeigten sich optimistisch für das World Beach Pro Tour BADEN FUTURE, das ab Mittwoch über die Bühne geht.

Veranstalter Dominik Gschiegl von HSG-Events, die vom Start weg für das Turnier verantwortlich gezeichnet haben: „Ich möchte mich bei allen Sponsoren, vor allem beim SPORTLAND.Niederösterreich und der Stadt Baden bedanken, dass sie uns die vergangenen 19 Jahre und auch heuer wieder unterstützen. Vor allem die vergangenen drei Jahre waren für die Event-Branche auf Grund von Corona sehr schwierig. Ich bin sehr dankbar, dass wir es gemeinsam geschafft haben den Event wieder in die Location zu bringen, in der er groß geworden ist: direkt in das schönste Freibad Europas, das Strandbad Baden.“

Die Menschen wollen wieder raus, wollen fortgehen. Das merken wir auch am Ticketverkauf Dominik Gschiegl

Gschiegl fiebert dem Future-Turnier und der Staatsmeisterschaft in der kommenden Woche entgegen. „Wir haben uns auf der World Tour etabliert und freuen uns wieder zwei Top-Turniere in Baden zu haben. Wir sind ein Team, das seit Jahren nahezu gleich ist und die organisatorischen Herausforderung gemeinsam meistert: mit über 150 Ballkindern, 30 Schieds- und Linienrichtern sowie weiteren 40 Personen für die Pressarbeit, das Entertainment, den Check-in, die Gastronomie, das VIP-Service und die gesamte Turnierleitung. Vielen Dank, dass hier so viele ehrenamtliche Stunden in den Event fließen. Das sind alles Menschen, die Beachvolleyball lieben, so wie wir es auch von HSG Events tun.“

Durchgehalten in schwierigen Zeiten

Auf Baden als Veranstaltungsort war auch in den Pandemiejahren Verlass. Das betont Philipp Seel, der Generalsekretär des Österreichischen Volleyballverbandes. „Dem Team rund um Dominik Gschiegl gebührt großer Dank, da die Veranstaltung in Baden trotz schwieriger Bedingungen in den vergangenen Jahren durchgehend stattfinden konnte und auf diese wichtige Säule unserer Sportart immer Verlass war und ist. Dass es jetzt gelungen ist, wieder die Arena im Freibad aufzubauen, ist ein toller Meilenstein, da die Voraussetzungen für die Beachvolleyball-Organisatoren nach wie vor alles andere als einfach sind.“

Alex Horst will wieder ganz vorne mitmischen in seinem "Badener Wohnzimmer" - diesmal mit Jungstar Timo Hammarberg an seiner Seite Foto: Wolfgang Wallner

Der „alte Fuchs“...

Elf Stockerlplätze in Baden finden sich auf der Visitenkarte von Alex Horst. „Ich komme immer gerne nach Baden, es ist super für meine Kids, die können in den Matchpausen im Wasser plantschen und die Stimmung am Centercourt war immer mega“, schildert die Beach-Legende, die sich für die Weltmeisterschaft in Mexiko qualifiziert hat. Baden hat einen besonderen Platz im Herzen des 40-Jährigen. „Wir hatten hier legendäre Spiele gegen Fijalek/Prudel, Herrera/Gavira oder Mol/Sorum – alle Großen waren da. Hätte ich nicht das Gefühl, dass wir ganz vorne mitspielen können, würde ich es nicht machen. Ich will immer gewinnen und Timo ist unser aufstrebendes Blocktalent in Österreich – das hat sich schon mal einen Versuch verdient.“

... und der ehrgeizige „Frischling“

Horsts etatmäßiger Partner Julian Hörl sieht Vaterfreuden entgegen. Jungstar Timo Hammarberg springt ein. Der Wr. Neustädter - soeben mit Silber von der U20-EM heimgekehrt - fühlt sich „wie in einem kitischigen Film“. Denn just vor vier Jahren durfte Nachwuchsspieler am Badener Centercourt mit dem Topgespann Doppler/Horst üben. Jetzt geht's ums Ganze. „Heuer durfte ich schon bei den Erwachsenen am Trainingslager auf Teneriffa aushelfen und an der Seite von Alex gegen World-Tour Teams trainieren und spielen. Das hat auf Anhieb gut funktioniert, er hat mir viele kleine Hinweise gegeben.Ich kann extrem viel lernen und sehe es als große Anerkennung und Chance.“

Zwei Schwestern als Zugpferde

Die Klinger-Sisters sind das heißeste Eisen bei den Ladies. Dorina Klinger blickt besonders gern auf das Future in Polen zurück: „Wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Saison, es ist besser gelaufen als wir es uns hätten erwarten können. Wir haben konstant gute Leistungen abrufen können. Gold in Warschau war die Krönung.“ Freie Bahn haben die Steirerinnen aber gewiss nicht. „Die Deutschen (Anm.: Paul/Schieder) werden sehr gut sein, auch die Spanierinnen (González/Guidarelli) oder die Portugiesinnen (Castro/Pinheiro), aber auch Teams, die wir gar nicht kennen, zum Beispiel das Duo aus Paraguay (laura/Poletti), die mit vielen Punkten kommen“, hat Klinger auf der Rechnung. „Aber wir werden uns auf unser Spiel konzentrieren, weniger auf die anderen.“

Ihre jüngere Schwester Ronja sieht die Rolle der Favoritinnen in Baden als „Privileg und eine Anerkennung für eine geniale bisherige Saison. Ich glaube, das ist überhaupt das erste Mal, dass wir topgesetzt sind. Wir freuen uns drauf und werden alles geben, dieser Rolle gerecht zu werden. Es werden uns alle schlagen wollen, daher müssen wir unsere beste Leistung abrufen.“

Frischgebackene Lokalmatadore

Martin Ermacora und Philipp Waller sind erst kürzlich zum 1. Badener Beachvolleyballverein gewechselt. Rechtzeitig vorm Heimevent zeigt die Formkurve nach oben. Ermacora: „Die Saison ist bis jetzt ein Auf und Ab. Wir könnten konstantere Leistungen liefern. Wir sind noch ein bisserl in der Findungsphase, aber in Kanada hat es sich das erste Mal richtig natürlich angefühlt, mit dem Phil am Court zu stehen. Mit Baden verbinde ich gute Erinnerungen, wenn auch der mehrfache Bänderriss natürlich hart war. Aber jetzt freue ich mich auf das Future und wir wollen eine Medaille holen.“

Waller: „Ich find das Turnier mega cool! Was da jedes Jahr auf die Beine gestellt wird, Hut ab! Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, hier spielen zu dürfen. Natürlich will man immer den Titel, darum spielen und trainieren wir jeden Tag!“

Masters-Sieg im Ländle gibt Selbstvertrauen

Mehr als nur ein Geheimtipp ist die an Position sechs gesetzte Paarungg Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl. „Der Sieg in Wolfurt war super. Wir haben sehr gut gespielt, vor allem im Finale gegen Tschechien (Anm.: Slukova/Zolnercikova) haben wir eine stabile Leistung gezeigt“, sagt Schützenhöfer. „Ich denke, wenn wir dort anschließen, ist sicher eine Medaille drinnen für uns. Trotzdem wollen wir von Spiel zu Spiel schauen.“

Die Münichsthalerin Franzi Friedl vertritt Schützenhöfers Stammpartnerin Lena Plesiutschnig, die verletzungsbedingt erst im Herbst wieder eingreifen kann. „Die bisherige Saison mit Kathi war echt cool“, betont die Niederösterreicherin, die in Baden zumindestens das Semifinale anpeilt. „Es gab Höhen und Tiefen, aber für mich überwiegen eindeutig die Höhen. Am Papier sind wir in Baden wohl keine Favoritinnen für das Stockerl, aber wenn wir unsere Leistung abrufen können, ist mit dem Heimpublikum sicher einiges möglich. Am Samstag noch zu spielen und eine Medaille zu holen ist das klare Ziel.“

Das sagen die Sponsoren

Evelyn Winkler, Toyota Austria: „Als sich die Möglichkeit ergeben hat, sich mit Beachvolleyball Baden zusammenzutun, waren wir sofort begeistert. Die Turniere sind eine Institution im Beachvolleyballsport, welche nicht nur durch eine Top-Organisation, sondern v.a. durch sportliche Höchstleistungen und ein großartiges Publikum überzeugt. Mobilität steht nicht nur im Zentrum unseres Handelns und Tuns, sondern ist genauso wichtig für die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer am Court! Daher passen Toyota und Beachvolleyball Baden so gut zusammen und wir freuen uns sehr, Teil davon zu sein und unterstützen zu können.“

Petra Skala, HYPO NOE: „Als HYPO NOE sind wir ein starker Partner für die Region und nehmen auch unsere soziale Verantwortung sehr ernst. Für uns ist daher auch die Sportförderung essenziell und wir freuen uns, gerade beim Beachvolleyball von Anfang an dabei gewesen zu sein und dieses Engagement auch heuer fortzuführen. Die Athletinnen und Athleten zeigen tagtäglich, welche Erfolge man mit Fokus und hartem Training erzielen kann und mit unserer Unterstützung zeigen wir, dass wir auch in schwierigeren Zeiten ein verlässlicher, stabiler Partner sind.“

Lokalmatadorinnen mit Quali-Chance

Mit Tatjana Puškina/Blanca Schroll ist durch Absagen nun ein weiteres ÖVV-Duo in die Qualifikation, die morgen, Mittwoch, beginnt, gerutscht. Weiters werden Karin Elsner/Jennifer Pfau den Sprung in den Main Draw versuchen.

Die Geschichte von Beachvolleyball Baden begann 2005 mit einem A-Cup. Seit 2018 ist Baden Fixpunkt auf der FIVB World Tour. „Beachvolleyball Baden ist ein einzigartiges Erlebnis. Näher ist man den Beach-Stars nirgends auf der Welt. Beachvolleyball Baden bietet groß gefeierte Triumphe, bittere Niederlagen, sensationelle Beach-Rallyes und die einzigartige Donauwalzer-Welle.

Der Aufbau des Toyota Beach Stadion ist fast abgeschlossen. 40 Tonnen Stahl mussten bewegt werden, um 900 Beachfans Platz zu bieten Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Mit einem Tagesticket um 10 Euro kann man nicht nur alle Spiele verfolgen, sondern einen ganzen Tag das gesamte Angebot im Strandbad Baden mit den riesigen Wasserbecken genießen. Um jedoch einen garantierten Sitzplatz im Toyota Beach-Stadion zu haben, ist ein Reserved Seat-Ticket ab 19 Euro notwendig. All inclusive ist ein VIP-Ticket – mit Getränken, Speisen, eigener Tribüne u.v.m http://www.beachvolleyball-baden.at/tickets/

Die Qualifikation bei den Frauen am Mittwoch beginnt um 10 Uhr. Ab 17 Uhr steigt Kurt Faists Promi Beachvolleyball Trophy mit zahlreichen bekannten Gesichtern. Am Donnerstag und Freitag geht's jeweils schon um neun Uhr los.