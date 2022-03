Schützenhöfer/Plesiutschnig: Saisonstart in Mexiko

Mit dem Turnier im mexikanischen Tlaxcala startet die umgekrempelte Beach-Volleyball-World-Tour am Donnerstag in ihre neue Saison. Bei den Männern fehlen die beiden österreichischen Topduos Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller (1. Badener Beachvolleyballverein) aufgrund von Corona-Infektionen, bei den Frauen ist der ÖVV mit seiner Nummer eins, Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig (ebenfalls für den Badener Klub startend), vertreten. Die Erwartungen sind vorerst bescheiden, es gilt, in die Saison zu finden.

Auf der Suche nach den Koffern

Im Vorfeld mussten sich Schützenhöfer und Plesiutschnig allerdings mit wenig sportlichen Fragen beschäftigen, die Koffer erreichten erst am Dienstag den Zielort. "Wir mussten die ersten paar Tage ohne Trainingssachen auskommen", schildert Schützenhöfer in einer Aussendung ihres Managements.

Die Erwartungen an die restliche Saison sind jedenfalls groß: "Wir wollen unser Bestes geben und uns von Spiel zu Spiel und von Turnier zu Turnier steigern, um bei den Highlights dann abzuliefern", erklärt Schützenhofer.

Training unterm Zuckerhut

Vorbereitet hat sich das Badener Duo mit einem zweiwöchigen Camp in Rio de Janeiro. „Das Trainingslager war super und wir sind froh, dass wir mit internationalen Top-Teams trainiert haben“, schwärmt Schützenhöfer von den vergangenen Wochen. Mit dabei waren Teams aus Deutschland, Kanada und Brasilien, gegen die sich das österreichische Top-Duo in einigen Trainingsspielen durchsetzen konnte. Besonderer Fokus lag dabei auf der Verstärkung des Annahme-Zuspiels

Alex Horst spielt mit Julian Hörl

Bei den Männern fehlt neben Ermacora/Pristauz und Seidl/Waller auch das neuformierte Duo Alexander Horst/Julian Hörl, als einzige Österreicher sind damit Christoph Dressler/Alexander Huber am Start. Horst bildete mit Clemens Doppler (künftig mit dem Wr. Neudorfer Thomas Kunert national am Start) über Jahre das NÖ-Paradegespann. Nun will's der 39-Jährige mit dem Saalfeldner Julian Hörl noch einmal wissen.

Karten neu gemischt

Die neue Saison wird vor allem vom veränderten Format der Tour geprägt sein. Die bisherige World Tour wird von der World Beach Pro Tour abgelöst. Diese besteht aus drei Ebenen - dem Future Level, dem Challenge Level, zu dem das Turnier in Tlaxcala zählt, und dem Elite 16 Level. Letzteres ist das absolute Topformat, von dem direkt nach Tlaxcala im ebenfalls mexikanischen Rosarito das erste Turnier gespielt wird.

Das traditionelle blau-gelbe Beach-Highlight in Baden wird heuer als Future Turnier (24. bis 28. August) ausgetragen.

Ärger bei den Athleten

Große Freude haben die Änderungen im weltweiten Turnierformat nicht ausgelöst. "Die Umstellung der FIVB auf das neue System ist nicht besonders glücklich verlaufen, es gibt zahlreiche Proteste von Athleten, Trainern und den nationalen Verbänden", betonte Horst. "Zusammengefasst gibt es zu wenige Turniere und Startplätze für zu viele Teams, ein professionelles Leben ist daher kaum möglich, auch das Thema Olympiaqualifikation für 2024 ist noch nicht geklärt. Gerade diesen Montag haben wir weitere kurzfristige Regeländerungen erhalten, die helfen sollen, die Spannungsfelder abzufedern."

Schützenhöfer hat Bedenken

Beim Damen-Duo des 1. Badener Beachvolleyballvereins sind die Gefühle gegenüber dem neuen Format noch gemischt. „Insgesamt sind wir noch nicht so ein Fan davon, weil einfach der Raster verkleinert worden ist und weniger Teams spielen können und das sehen wir problematisch für die Entwicklung des Sports“, gibt Schützenhöfer zu bedenken. Trotzdem gibt es für die beiden Grund zur Freude, denn „für uns ist die Ausgangslage ganz gut, weil wir auch beim Elite 16 in der Quali starten dürfen.“