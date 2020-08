Seidl/Waller stehen in Baden im Halbfinale .

Die als Nummer vier gesetzten Robin Seidl/Philipp Waller haben beim Beach-Volleyball-World-Tour-Turnier in Baden das Halbfinale erreicht. Sie setzten sich am Samstag im Viertelfinale in einem ÖVV-Duell mit 2:0 (14,18) gegen Tobias Winter/Julian Hörl durch. Gegner in der Vorschlussrunde sind am Sonntag um 13:00 Uhr die Schweizer Quentin Metral/Yves Haussener.