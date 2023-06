Silber für Friedl und Schützenhöfer

Einen Traumstart haben die gebürtige Steirerin Katharina Schützenhöfer und die Münichsthalerin Franziska Friedl auf der World Tour hingelegt. Mit Rang zwei bestätigen die heimischen Beach-Ladies ihre Reihung in der Setzliste und geben sich ob des Ergebnisses höchstzufrieden: „Wir sind mega zufrieden mit dem Ergebnis. Vor allem, dass es bei unserem ersten World Tour Auftritt gleich für eine Medaille reicht, macht uns sprachlos.“, so Schützenhöfer vom 1. Badener Beachvolleyball Verein.

Erfahrene Partnerin als Stütze

Etwas mehr als ein Monat trainieren Schützenhöfer und Friedl nun gemeinsam, scheinen aber schon jetzt top eingespielt zu sein. „Ich bin extrem stolz auf Kathi wie sie mich unterstützt hat und wie sie mich im Turnier mitgetragen hat. Es war eine super Leistung vom gesamten Team,“ schwärmt Franziska Friedl von Beach-Partnerin Schützenhöfer. Die Münichsthalerin war für die langzeitverletzte Lena Plesiutschnig eingesprungen.

Top-Paarung aus dem Turnier geworfen

Die gemeinsame Stockerlpremiere macht Lust auf mehr. Nach der 1:2 Auftaktspiel-Niederlage gegen Matiou/Triantafyllidi (GRE) verlor das österreichische Duo bis zum Finale keinen Satz mehr und eliminierte im Halbfinale unter anderem die topgesetzten Argentinierinnen Najul/Peralta (21:13, 21:17). Katharina Schützenhöfer weiß den Turnierverlauf dementsprechend hoch einzuordnen: „Nach der Auftaktniederlage haben wir uns sehr gesteigert und von Spiel zu Spiel besser gespielt. Auch im Finale haben wir uns gut präsentiert, haben im Service schlussendlich aber zu wenig Druck ausgeübt. Dementsprechend haben wir beide Sätze knapp verloren.“

In Messina geht's für Kathi Schützenhöfer (r.) und Franziska Friedl jetzt weiter. Foto: Wolfgang Meier

Für Schützenhöfer/Friedl geht es bereits kommenden Freitag im Hauptbewerb des Futures in Messina (Italien) weiter. Franziska Friedl sprüht vor Zuversicht: „Kathi und ich haben uns in kürzester Zeit am Court gefunden und bei unserem ersten gemeinsamen World Tour-Turnier das Finale gemeinsam erreicht. So kann’s weiter gehen!“