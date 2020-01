Am 11. Jänner veranstaltete der Club Niederösterreich im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten sein bereits 36. Hallenfußballturnier. Acht Mannschaften, nämlich die Niederösterreichische Versicherung, die Hypo Niederösterreich, Kapsch BusinessCom, der SK Flughafen, Agrana, die Österreichische Jungarbeiterbewegung, der Club Steiermark sowie der Club Niederösterreich, ritterten um den Turniersieg. In einem spannenden Finale konnte sich der Club Steiermark gegen den SK Flughafen durchsetzen. Im Spiel um Platz 3 behauptete sich die Mannschaft des Club Niederösterreich gegen das Team der Agrana. Torschützenkönig mit acht Treffern wurde Alexander Mad (Club Niederösterreich), zum besten Spieler des Turniers wurde der Steirer Angel Timev erkoren. Der Pokal für den besten Tormann wurde an Christian Cölestin vom Club Niederösterreich übergeben.

Hilfe seit fast vier Jahrzehnten

„Der Club Niederösterreich macht es sich seit nahezu vier Jahrzehnten zur Aufgabe, Menschen in schwierigen Lebenssituationen beizustehen. Der Club wäre aber ein hilfloser Helfer, gäbe es nicht die großzügige Unterstützung von Firmen, Organisationen und einzelnen WohltäterInnen. Unser Dank gebührt daher allen teilnehmenden Fußballern sowie den Sponsoren, die attraktive Preise zur Verfügung gestellt haben“, zeigte sich Geschäftsführerin Theres Friewald-Hofbauer im Rahmen der abschließenden Siegerehrung begeistert.