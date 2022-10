Katrin Beierl am Weg zurück ins Sportlerleben

Werbung

Der Muskelkater fühlt sich richtig gut an. Endlich wieder trainieren – Katrin Beierl ist auf dem Weg zurück, kann gut neun Wochen nach ihrem Schlaganfall wieder die ersten Trainingseinheiten in ihrer Wahlheimat Innsbruck abspulen.

„Erst hab’ ich an eine Migräne gedacht und mich ins Bett gelegt.“ Katrin Beierl erinnert sich an den Schlaganfall in Peru zurück

„Mir tut alles weh, aber es passt schon. Sobald es geht, will ich in den Eiskanal!“ Dort fühlte sich die Himbergerin zuhause. 28 Jahre jung, topfit, verflixt schnell unterwegs im Zweierbob – u.a. mit dem Gesamtweltcupsieg 2020/21.

Von einem Tag auf den anderen war alles anders. Beierl erlitt im August einen Schlaganfall – während eines Urlaubsaufenhalts in Peru. „Erst hab’ ich an eine Migräne gedacht und mich ins Bett gelegt“, erinnert sich Beierl zurück.

Bald war klar: Da steckt mehr dahinter. Die Durchblutungsstörung im Gehirn brachte der Spitzensportlerin Einschränkungen des Sehfeldes im linken Auge. Mittels „Virtual Reality“-Brille trainiert Beierl regelmäßig – und freut sich über erste Erfolge: „Die Einschränkung des Gesichtsfelds ist kleiner geworden. Mit Geduld könnte es so werden wie früher. Die Chance ist da. Aber Garantie können die Ärzte keine geben.“

Rückkehr in den Eiskanal geplant

Ein kleines Stückchen Freiheit hat die Himbergerin schon seit einigen Wochen zurück. Vom Arzt gab‘s grünes Licht zum Autofahren. Und am 7. November will sie in Innsbruck-Igls erstmals wieder im Eiskanal Gas geben. „Wie‘s funktionieren wird? Keine Ahnung. Ich möchte es ausprobieren, wieder das Gefühl für den Bob bekommen.“

Den Optimismus hat Kati Beierl nicht verloren – mit Lisi Aigner absolviert die Himberger Bobpilotin die ersten Trainingseinheiten nach ihrem Schlaganfall. Foto: privat

Ob am Ende der Reha ein Comeback im Weltcupzirkus stehen wird, muss die Niederösterreicherin offen lassen. Beierl nimmt‘s pragmatisch: „Die Welt wird nicht untergehen, wenn ich nicht mehr Bob fahren kann. Spitzensport hat immer ein Ende. Und wenn es so kommt, dann muss ich das auch akzeptieren.“

Mit den Unwägbarkeiten hat sie gelernt zu leben: „Der Gedanke ans Karriereende macht mich nicht mehr fertig.“ Die aktuelle Saison ist ohnehin schon abgehakt, zu groß ist der Trainingsrückstand: „Mir fehlen drei Monate, jetzt Rennen zu fahren wäre peinlich.“ Der Gedanke an den Weltcup, daran, noch einmal bei Olympia zu starten, lebt.

„Dafür muss aber alles passen, gesundheitlich und vom Leistungslevel her.“ Unter ferner liefen will Beierl nun mal nicht landen. Und so konzentriert sich der Ehrgeiz neben dem Training aufs Uni-Studium. Zwei schwere Prüfungen sind für die Juristin in spe noch ausständig. „Noch kann ich nicht Vollgas büffeln, sonst krieg‘ ich Kopfschmerzen. Nachwirkungen des Schlaganfalls.“ Die Beierl überwinden wird, wie all die Hindernisse zuvor. Der Muskelkater vom Training ist da schon mal ein guter Anfang.