Elisabeth Straka kämpfte sich in Paris am Montag mit drei Siegen bis ins Viertelfinale vor, mit einem weiteren Sieg hätte die Gloggnitzer Schützin einen Quotenplatz innegehabt. Sie verlor gegen die Polin Sylwia Zyzanska aber mit 2:6. Andreas Gstöttner, Nina Riess und Martina Wöll schafften es nicht in die entscheidende Phase.