Diverse Sportstätten ab 1. Mai wieder geöffnet .

Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass verschiedene Sportstätten ab 1. Mai für den Breitensport wieder geöffnet werden sollen. Als Beispiele nannte er Leichtathletik-Anlagen, Tennisplätze, Golfplätze sowie Pferdesport- und Schießanlagen. "So viel wie möglich zulassen, so wenig wie möglich einschränken", sagte Kogler.