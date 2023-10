Sport Austria will Österreich bewegen

Am 26. Oktober geht mit der gemeinsamen Aktion des ORF, des organisierten Sports und des Sportministeriums "Wir bewegen Österreich" die Bewegungsinitiative "50 Tage Bewegung" mit einem großen Bewegungstag in ganz Österreich zu Ende: Welche Bewegungsangebote wird es dabei geben, welche vom organisierten Sport umgesetzte Bewegungsinitiativen gibt es sonst noch und wie wichtig sind solche Projekte für die Gesundheit der Bevölkerung und das Gesundheitsbudget? Das wurde am Mittwoch, im Haus des Sports in Wien von Sport Austria-Präsident Hans Niessl, ORF-Hauptabteilungsleiter Corporate Social Responsibility Pius Strobl, ASKÖ-Präsident Hermann Krist, ASVÖ-Präsident Christian Purrer und Sportunion-Präsident Peter McDonald erörtert.

Klarer Auftrag an Gesundheitspolitik

Die Kernbotschaft des organisierten Sports: „Die heimische Gesundheitspolitik muss Bewegung und Sport endlich als wichtigen Teil der Prävention mitdenken! Aus den vielen qualitativ hochwertigen Bewegungs-Initiativen, -Angeboten und -Projekten des organisierten Sports müssen flächendeckende, koordinierte Programme der Gesundheitspolitik werden. Dafür wäre der organisierte Sport der logische Dienstleistungspartner."

Die Kosten von körperlicher Inaktivität in Österreich betragen mittlerweile 2,4 Milliarden Euro jährlich. Dem nicht genug, sinkt auch die Zahl der gesunden Lebensarten. Mehr Bewegung wäre demnach ein wichtiger Hebel, um eine Schubumkehr auszulösen.

Die Initiative bildet den Abschluss der Aktion "50 Tage Bewegung – Gemeinsam fit. Beweg dich mit", die am 7. September begonnen hat und bis 26. Oktober dauern wird (1.100 Veranstaltungen).

Stimmen zur Initiative

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Um diesen Effekt nützen zu können, muss die heimische Gesundheitspolitik beginnen, den organisierten Sport als natürlichen Partner im Präventionsbereich mitzudenken und aus den zahlreichen Bewegungs-Initiativen, -Angeboten und -Projekten flächendeckende Bewegungsprogramme in ganz Österreich entwickeln. Allen voran das größte Projekt, an dem der organisierte Sport federführend mitwirkt: die Tägliche Bewegungseinheit. Unser medizinisches System baut viel zu sehr darauf, Krankheiten zu behandeln, statt die Gesundheit zu erhalten.“

ORF-Hauptabteilungsleiter Corporate Social Responsibility Pius Strobl: „Wir wollen den Nationalfeiertag wieder als Gemeinschaftstag der Österreicherinnen und Österreicher durch gemeinsame Bewegung – ob Radfahren, Laufen, Wandern – definieren. Dank des umfangreichen Angebots des organisierten Sports in ganz Österreich findet jede und jeder etwas für sich in seiner Umgebung. Gemeinsame Bewegung schafft auch Gemeinschaftsgefühl. Warum der 26. Oktober? Ganz einfach, es ist der Nationalfeiertag, kommt jedes Jahr. Wir sehen diesen 26. Oktober als Start einer nachhaltigen, hoffentlich über viele Jahre gehenden Initiative. Der ORF ist sehr dankbar für die Möglichkeit der Kooperation mit Sport Austria und den Dachverbänden, weil wir so sehr, sehr viele Menschen erreichen und ihnen einen Anstoß geben können, sich zu bewegen. Wir ersuchen alle, die am 26. Oktober Bewegung und Sport machen, ihre Bewegungsminuten in der spusu Sport App einzutragen. Diese werden zusammengezählt und wir hoffen, am Ende des Tages doch einige Millionen Minuten geschafft zu haben. Wir würden uns auch über eine Spende für ‚Österreich hilft Österreich' sehr freuen. Ein jeder Euro zählt. Unterstützt werden in Not geratene Kinder und Familien."

ASKÖ-Präsident Hermann Krist: „'Wir bewegen Österreich' ist sozusagen der Höhepunkt der Initiative '50 Tage Bewegung'. Anfang der Woche waren es über 1.100 Veranstaltungen, die seit 7. September in ganz Österreich stattgefunden haben! Für den 26. Oktober sind rund 100 Veranstaltungen geplant. Wir freuen uns sehr mit unseren Vereinen mithelfen zu können. Ich darf erinnern, dass es erstmals am 26. Oktober 1971 Sport Austria mit massiver Unterstützung der Medien – insbesondere des ORF – gelungen ist, 400.000 Menschen zu bewegen. Da haben wir, wenn man die aktuellen Zahlen betrachtet, noch ziemlich Luft nach oben. Aber im Sport sind Herausforderungen unser täglich Brot. Wir sind nicht nur 50 Tage, sondern 365 Tage im Jahr mit den Dachverbänden und über 14.000 Vereinen von der kleinsten Gemeinde bis zur größten Stadt mit Angeboten präsent. Um den in Österreich lebenden Menschen den Zugang zu einer – ihren Verhältnissen, Umständen und Möglichkeiten entsprechenden – aktiveren Lebensweise und zu mehr Gesundheit zu erleichtern, wurde auch ein Fit Sport Austria-Qualitätssiegel entwickelt. Alle mit dem Fit Sport Austria-Qualitätssiegel zertifizierten Angebote sind auf www.fitsportaustria.at abrufbar."

Sportunion-Präsident Peter McDonald: „Übergewicht-Folgen und Depressionen sind rasch ansteigende Volkskrankheiten, die viel Leid und enorme Kosten verursachen. Man könnte durch Sport effektiv, niederschwellig und kostengünstig Vorsorge treffen, durch die viele Krankheiten gar nicht erst auftreten bzw. die diesen entgegenwirkt. Jeder Euro, der in den Sport investiert wird, kommt laut „Social Return of Investment“-Erhebungen 14-fach zurück. Österreichs Sportvereine und ihre 510.000 Ehrenamtlichen verabreichen täglich diese Wundermedizin Sport und Bewegung. Viele Programme unserer Vereine fördern die Fitness und durch Gruppenaktivitäten auch die Psyche. Um nachhaltig mehr gesunde Lebensjahre zu erreichen und Österreich zu einer Sportnation zu machen, braucht es einen Kraftakt der Politik. Erfolg bemisst sich hier nicht in Olympia-Medaillen, sondern an der Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Bewegung. Dazu braucht es ein erhöhtes Präventionsbudget für den Sport, Verwaltungsvereinfachung, die verpflichtende Öffnung von öffentlich finanzierten Sportstätten sowie Neu- und Ausbauten solcher und privater. Ein nationaler Schulterschluss ist nötig, um das Ziel, Österreich zur Sportnation zu machen zu erreichen. Der ‚Sports-in-all-Policies‘-Ansatz muss auch von Bundeskanzler Karl Nehammer, dem ich zu seinem heutigen Geburtstag gratuliere, als Regierungschef federführend vorangetrieben werden.“

ASVÖ-Präsident Christian Purrer: „Die Forderung nach der täglichen Turnstunde gibt es seit Jahrzehnten. Jetzt haben wir zehn Pilotregionen in Österreich, in denen die ‚Tägliche Bewegungseinheit‚ umgesetzt wird. In diesen Regionen wird auch – anders als sonst in Österreich – das Bewegungsziel der WHO praktisch erreicht! Das ist sehr, sehr positiv. Unser Ziel ist aber natürlich die Ausdehnung der Tägliche Bewegungseinheit über ganz Österreich. Wir müssen jetzt wissen, wie es nach Auslaufen des Pilotprojekts Ende dieses Schuljahres weitergeht. Wir haben Strukturen aufgebaut, Mitarbeiter:innen beschäftigt, brauchen eine Antwort von der Politik, wie es im Schuljahr 2024/25 weiterläuft. Wir dürfen die Pflanze ‚Tägliche Bewegungseinheit‘ nicht sterben lassen, sie muss breiter werden. Die ‚Tägliche Bewegungseinheit‘ ist ein wesentlicher Punkt bei den Bemühungen Gesundheitskosten zu senken und Pflegekosten zu reduzieren. Wir setzen darauf, das Projekt weiter vorantreiben zu können. Denn, dass wir in den Pilotregionen die WHO-Bewegungsforderungen erfüllen können, zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg.“