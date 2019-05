IRONMAN, ein Unternehmen der Wanda Sports Holdings, gab am Mittwochabend in einer Aussendung bekannt, dass der Ironman 70.3 St. Pölten Austria, der am 26. Mai dieses Jahres bei der 13. Auflage erneut die Massen angezogen hatte, im kommenden Jahr nicht mehr durchgeführt werden wird.

Thomas Veje Olsen, Head of Operations bei IRONMAN Europe wird mit der Aussage zitiert: ”Wir verbeugen uns vor allen Athleten und den tausenden freiwilligen Helfern, die dieses Rennen in den vergangenen 13 Jahren zu einem Weltklasse-Event gemacht haben. Für viele Athleten hat ihre Liebe zu IRONMAN in St. Pölten begonnen.”

Für hunderte Athleten hat sich in St. Pölten außerdem ein ganz besonderer Traum erfüllt. Sie haben sich in den vergangenen Jahren in St. Pölten für die IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft qualifiziert. Dies wird laut der Aussendung 2020 in Österreich vorerst nur beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun möglich sein.

"Bewährter Spirit mit neuem Partner"

In einer weiteren Aussendung betonte Veranstalter Christoph Schwarz aber unter dem Titel "Bewährter Spirit mit neuem Partner", dass "mit dem neuen Partner CHALLENGE FAMILY die Weichen für eine Fortsetzung dieses Erfolgskurses gestellt" werden würden.

„Es ist uns gelungen, den Standort St. Pölten zu einer starken Marke in der weltweiten Community der Triathleten aufzubauen“, zog Schwarz zufrieden Resümee des Bewerbs 2019. Mit 150 Freiwilligen hatte man 2007 gestartet. Heuer waren es um die 2.000, die dafür sorgten, dass rund 3.500 Athlet/innen ideale Rahmenbedingungen vorfanden.

Unter der Marke "Challenge Family" würden bereits 41 Rennen jährlich in 21 Ländern unter dieser Marke ausgetragen. Die Vorzeichen seien vielversprechend: Die St. Pöltner Veranstalter garantieren die Fortführung der hohen Qualitätsstandards in der Ausrichtung.

St. Pölten mit dem Anspruch der „fittest City of Austria“ und das Land Niederösterreich seien weiterhin an Bord. Das erste Triathlon Festival werde am 24. Mai 2020 als „CHALLENGE ST. PÖLTEN | Triathlon“ über Seen und Straßen zwischen Landeshauptstadt und Wachau über die Bühne gehen.

Schwarz (gemeinsam mit Renndirektor Jürgen Gleiss für den Bewerb zuständig) kommentierte die Gründe für den Wechsel: „Den familiären und von Begeisterung getragenen Spirit am Triathlon-Standort St. Pölten wollen wir künftig noch intensiver leben.“ Klar definiert ist jedenfalls das Ziel: Niederösterreich mit seiner Landeshauptstadt auch künftig als fixen Eintrag in den Terminkalendern der internationalen Triathlon-Familie zu sichern.