DSG St. Pölten: David Alaba sorgt für "spirituelle Gänsehautstimmung"

Die Diözesansportgemeinschaft St. Pölten dankt dem österreichischen Fußballnationalspieler David Alaba für dessen "beeindruckendes Glaubenszeugnis" nach dem Champions-League-Finalsieg von Real Madrid über Liverpool.

Der Real-Kicker machte bei der Feier im Pariser Stade de France mit einem T-Shirt, auf dem "My strength lies in Jesus" ("Meine Kraft liegt in Jesus") stand, deutlich, wie wichtig ihm sein christlicher Glaube ist - und das vor einem Millionenpublikum.

Für den DSG-Vorsitzenden Sepp Eppensteiner habe "der sympathische David Alaba damit bei vielen für spirituelle Gänsehautstimmung gesorgt!" Auch viele Niederösterreicher haben sich deshalb bei der DSG gemeldet.

Es erfordere Mut, in der heutigen säkularisierten Gesellschaft so ein Zeichen zu setzen, lobt Eppensteiner. Mit seiner Botschaft habe Alaba als Christ so viele Menschen erreicht, wie es sonst wohl nur Papst Franziskus zustandebringe. Außerdem habe der gebürtige Wiener viele Christen bestärkt in dem Wissen, dass Jesus Christus und dessen Botschaft in der Gesellschaft weiter Bestand haben, wies Eppensteiner hin. Vorbilder wie David Alaba würden das mit ihrer Persönlichkeit vorleben.

Fußball-Profi bekennt sich regelmäßig öffentlich zum christlichen Glauben

Alaba ein Leibchen mit Bekennerbotschaft übergezogen. Europas wichtigsten Klubfußball-Pokal hochhaltend, ließ er sich damit von Kameras filmen und fotografieren. Der 29-jährige Sportler fühlt sich mit der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten verbunden und bekennt sich regelmäßig auch öffentlich zu seinem christlichen Glauben. In München, wo Alaba vor seinem Wechsel zu Real Madrid im vergangenen Sommer jahrelang für den FC Bayern spielte, besuchte der Sportstar immer wieder Gottesdienste der "Hillsong Church" aus der Pfingstbewegung.

Das Motto "Meine Kraft liegt in Jesus" trägt Alaba auch auf seinen Social-Media-Auftritten prominent vor. Regelmäßig teilt er dort Bibelzitate und spricht in kurzen Videos über seinen Glauben. Insbesondere verweist er auf ein biblisches Zitat aus dem Brief des Paulus an die Philipper: "Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt" (Phil 4,13).