Österreichs Handballfrauen brauchen bei WM Erfolgsgier

4.368 Tage musste Österreichs Handball Frauen Nationalteam auf diesen Tag warten: am morgigen Donnerstag, 18 Uhr (live auf ORF1), startet man gegen China in die WM 2021. Ein Comeback nach zwölf langen Jahren.

Von den Turbulenzen der letzten Tage - Cheftrainer Herbert Müller wurde positiv auf Corona getestet, auch Co Erwin Gierlinger und die Mödlingerin Katarina Pandza machten die Reise nach Spanien als Verdachtsfälle (vorerst) nicht mit - nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist voll fokussiert und eingestellt auf den Gegner. Herbert Müllers Bruder Helfried ist mittlerweile als Interimscoach beim Team angekommen und hat das erste Training zu Mittag geleitet. Die Devise gegen China: „Wir müssen diese Gier haben sie zu bekämpfen und zu gewinnen.“

Analyse aus 2.340 Kilometer

Der modernen Technik sei Dank, sind Herbert Müller, Gierlinger und auch Pandza, trotz 2.340 Autobahnkilometer Distanz, ganz nah beim Team. Via Handy und Video-Konferenzen steht man im stetigen Austausch. Mit China steht Österreich einem unangenehmen Gegner zum WM-Auftakt gegenüber. „Sie haben Qualität, können auch gegen die Topnationen phasenweise mithalten. Sie sind körperlich groß, pflegen einen unorthodoxen Spielstil und werfen aus allen Lagen. Da kommen oft überraschende Schlag- und Sprungwürfe. Das ist eine Chance für uns, aber auch eine Gefahr“, charakterisiert Herbert Müller die Chinesinnen. In den letzten Wochen war das chinesische Team in der Heimat einkaserniert, aktuelles Videomaterial war nicht zu bekommen. Daher musste sich das Trainerteam am Material der letzten Weltmeisterschaften bedienen.

China wirkt manchmal chaotisch

Anhand der Kaderliste haben Müller und Co. neun Spielerinnen ausgemacht, die auch 2019 am Parkett standen. Zudem gab es einen Trainerwechsel. „Die Kreisläuferinnen sind sehr groß, aber technisch nicht perfekt. Während die Topnationen ein geordnetes System spielen, wirkt es bei China manchmal ein bisschen chaotisch. Sie lösen die Aufgaben dann oft im Eins gegen Eins. Da dürfen wir nicht zu passiv sein, müssen aktiv verteidigen“, analysiert Herbert Müller. Wie wichtig dieser Auftakt ist, unterstreicht der in Quarantäne befindliche 59-Jährige nochmals: „Das Auftaktspiel ist mit Abstand das wichtigste Spiel. Mit einem Erfolg kann man gleich auf so eine gewisse Welle aufspringen.“

Frey fordert Glauben an sich selbst

Dennoch soll und darf auf dem Team kein Druck lasten. Man hat sich nach zwölf Jahren wieder für ein Großereignis qualifiziert. In Hinblick auf die Heim-EURO in drei Jahren ein unbezahlbarer Zwischenschritt. Es gilt zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Ein Punkt, den auch Sonja Frey immer wieder hervorstreicht: „Das Wichtigste ist, dass wir an uns glauben, das genießen und uns nicht so viel Druck machen. China ist keine Weltmacht, aber ein sehr ernst zu nehmender Gegner. Ich denke, es wird ein enges Spiel.“ Mittwochvormittag stieß Helfried Müller, Herberts jüngerer Bruder und sein Co-Trainer beim Thüringer HC, sowie ÖHB Juniorinnen-Nationalteamtrainer, zum Team. Er kennt sämtliche Spielerinnen aus dem Juniorinnen-Nationalteam, einige auch vom Thüringer HC, kennt das System und ist engster Vertrauter seines Bruders.

Helfried Müller "müssen das genießen"

Die erste Einheit unter seiner Leitung ist bereits absolviert. Seine Einschätzung für das Spiel: „China ist ein unangenehmer Gegner. Sie haben Erfahrung, waren in den letzten Jahren für jede WM qualifiziert. Wir sind erstmals seit zwölf Jahren wieder dabei. Eine gewisse Nervosität im ersten Spiel wird da sein. Für die Spielerinnen ist das alles Neuland. Wir müssen hier reinkommen, das genießen, müssen diese Freude haben und diese Gier haben sie zu bekämpfen und zu gewinnen. Es wird nicht einfach, aber wir werden alles dafür tun.“