"Ein Mund- und Nasenschutz ist bei der An- und Abreise sowie am Weg zur Sportstätte verpflichtend zu tragen", heißt es in der Richtlinie des Leistungszentrums. Bei einem Verstoß müsse die betreffende Person das BSFZ Südstadt sofort verlassen und "ist vom weiteren Trainingsbetrieb während der Covid-19-Krise ausgeschlossen".

Als einzige Mannschaftssportart darf die Fußball-Bundesligamannschaft der Admira die BSFZ Arena bzw. die angrenzenden Trainingsplätze nutzen. Verfügbar sind zudem: die Schwimmhalle ausschließlich für Spitzensportler des OSV, des österreichischen Triathlonverbandes und einen Sportler des Verbandes für Modernen Fünfkampf.

Geöffnet werden die Leichtathletikhalle und die Wurfanlage für ÖLV-Spitzensportler, darunter etwa den Diskus-WM-Dritten Lukas Weißhaidinger, die Dreifach-Sporthalle für Badminton- und Tischtennis-Topsportler sowie auch der Kraftraum und der Cardiobereich. Auf der Tennisanlage ist ein Training im Voraus zu koordinieren.

Die Sportler müssen ihren Bedarf beim Fachverband anmelden, dieser teilt dann gewünschte Trainingseinheiten, Zeit, Angabe der berechtigten Sportler und Betreuer mit. Reserviert wird per E-mail an suedstadt@bsfz.at, normalerweise zwischen 8 und 18 Uhr von Montag bis Freitag.

Duschanlagen dürfen nicht benutzt werden

Die Benützung der Duschanlagen und Garderoben ist nicht möglich, mit Ausnahme der Garderobe in der Schwimmhalle. Eine WC-Anlage in der Schwimmhalle bzw. in der Dreifach-Sporthalle wird geöffnet. Der große Parkplatz bleibt gesperrt. Nur vor und nach der angemeldeten Trainingszeit werden die benötigten Eingänge auf- und zugesperrt. Daher muss man kurz davor telefonischen Kontakt aufnehmen.

"Vor Beginn des Trainings hat der verantwortliche Trainer bzw. Betreuer die Hausordnung zu unterschreiben und damit auch die Kenntnisnahme dieser Richtlinien schriftlich zu bestätigen", heißt es weiter. Es liege auch in der Verantwortung der Betreuer, dafür Sorge zu tragen, dass der Zutritt nur durch die angemeldeten Sportler erfolgt und keine Sportler mit Krankheitssymptomen teilnehmen. Trainingsgeräte, Türschnallen und der WC-Bereich seien zu desinfizieren, wofür Sportler und Betreuer die Verantwortung tragen.

Erklärt wird u.a. auch die 20-m2-Regel im Indoor-Bereich. So dürfen sich u.a. im Kraftraum (250 m2) maximal zwölf Personen aufhalten, im Schwimmbecken maximal acht Personen trainieren. Trainer und Betreuer werden für diese Regelung übrigens nicht mitgezählt.