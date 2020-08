Das Coronavirus hat nun auch den österreichischen Baseball erreicht. Ein Spieler der Traiskirchen Grasshoppers wurde positiv getestet. In einem Video-Statement auf Baseball Austria richtete sich Obmann Peter Feichtinger an die Baseball-Community. "Unser Spieler hat uns letzte Woche Mittwoch darüber in Kenntnis gesetzt, dass in seinem Bekanntenkreis ein Covid19-Fall aufgetreten ist", sagt Feichtinger in der Video-Botschaft. Der Spieler habe sich dann selbstständig testen lassen. Der Test fiel ebenfalls positiv aus.

Spiele gegen Wanderers finden statt

Die Spieler und Betreuer der Grasshoppers begaben sich in Selbstisolation und ließen sich testen. Dabei hätten nicht alle in häusliche Isolation müssen, wie Obmann Feichtinger auf NÖN-Nachfrage bestätigt, begab er sich beispielsweise freiwillig in vollständige Quarantäne. Nachdem alle weiteren Tests negativ ausfielen, wird die Isolation am morgigen Mittwoch um Mitternacht enden. Am Donnerstag soll der Trainingsbetrieb aufgenommen werden. Die Spiele gegen die Vienna Wanderers am Freitag (19 Uhr in Wien) und am Samstag (14 Uhr in Traiskirchen) sollen planmäßig über die Bühne gehen.

Der Covid19-Fall bei Traiskirchen war der erste in der heimischen Baseball-Szene. Der betroffene Spieler hat übrigens keine Krankheitssymptome. "Uns ist wichtig zu betonen, dass der Fall nicht aufgrund des Baseball-Spielbetriebs entstanden ist", unterstreicht Feichtinger.