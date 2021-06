Wimbledon 2014: Yvonne Meusburger gewinnt ihr Ersterunden-Match gegen die US-Amerikanerin Vania King. Sieben Jahre ist das her, seitdem konnte keine Österreicherin ein Match in einem Grand Slam-Hauptbewerb gewinnen.

Das österreichische Damen-Tennis ist in der Krise, das ist auch der Mödlingerin Barbara Paulus bewusst. Sie war in der den 1990er-Jahren neben Barbara Schett (Nummer sechs der Welt) das Gesicht der goldenen Jahre im heimischen Damentennis, stand in den Top Ten. Während es in den 1990er-Jahren elf Österreicherinnen unter die Top 100 der Welt schafften, waren es nach der Jahrtausendwende nur noch fünf.

Die Gründe sind mannigfaltig, ist sich Paulus sicher: „Es gibt eigentliche keine weiblichen Vorbilder, auch international.“ Grand Slam-Siegerinnen wie Bianca Andreescu (Kanada), Jelena Ostapenko (Lettland), Sloane Stephens (USA), Iga Swiatek (Polen) oder Barbora Krejcikova (Tschechien) waren One-Hit-Wonder. Was auffällt: In ihren Heimatländern gibt es zumindest eine Handvoll Spielerinnen, die in den letzten Jahren unter den ersten 100 mitmisch(t)en.

„In Österreich gibt es wenige Mädchen, die überhaupt Tennis spielen. Die Nennungen bei den Turnieren sind sehr gering. Wenn wenige spielen, können es noch weniger in die Spitze schaffen“, fehlt Paulus die Konkurrenz. Dazu kommen allgemeingültige Hindernisse: „Wir hatten noch sechs Tage Schule. Jetzt sind es fünf. Die Zeit für Nachmittagsbeschäftigungen wie Training ist weniger geworden“, analysiert Paulus: „Wir haben zu wenige gute Trainer. Die Bedeutung von Sport hat abgenommen. Die Bedeutung des Handys ist ein Wahnsinn. Es braucht auch den Willen, um durchzubeißen.“