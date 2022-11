Voller Erfolg trotz leerer Halle für Österreichs Tennisfrauen

Werbung

Eine bessere Kulisse hätten sich die Austro-Asse bei ihrem Heimauftritt im Billie-Jean-King-Cup gegen Lettland allemal verdient. Nur zusammengerechnet 500 Fans verloren sich an den beiden Wettkampftagen im Schwechater Multiversum. Ein kleiner, aber lautstarker Fanklub sorgte dennoch für Stimmung. Wer kam, hatte es nicht zu bereuen: Sinja Kraus, Tamira Paszek & Co bezwangen Lettland (mit der Weltranglisten-18. Jelena Ostapenko) überraschend und stehen nun erstmals in der Qualifikationsrunde des weiblichen Pendants zum Davis-Cup.

„Ich bin extrem stolz auf das Team. Es hat eine tolle Werbung fürs Damentennis betrieben“, sagt Marion Maruska. Die Mödlingerin, über Jahre in der Südstadt für die Talenteförderung verantwortlich, hat als BJK-Cup-Kapitänin ein eingeschworenes Team geformt. Das sich im Frühjahr auswärts bei Rekordsieger USA bewähren muss.

„Attraktiv, aber kein Wunschlos“, räumt Maruska ein, die sich ein Duell mit Deutschland gewünscht hat. „Eine ganz harte Aufgabe. Wir haben die USA zwar schon ein paar Mal überraschend geschlagen, und ich erinnere mich natürlich an den letzten Länderkampf, bei dem ich zum Einsatz gekommen bin, 2002 beim sensationellen 3:2-Sieg in Charlotte, mit Billie Jean King auf der gegnerischen Bank.“