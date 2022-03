Davis-Cup-K.O. in Südkorea

2021 hatte man sich im Finalturnier, bei einer Heimveranstaltung in Innsbruck, mit den Tennis-Großmächten Serbien und Deutschland messen können. 2022 hat das ÖTV-Team jedoch die Runde der letzten 16 Nationen verpasst: Österreichs Herren haben am Samstag in der Qualifikationsrunde des Davis Cups gegen Südkorea am Olympic Park Tennis Court in Seoul den Kürzeren gezogen und sind nunmehr nicht mehr aufholbar 1:3 in Rückstand geraten.

Melzers Premiere als Kapitän

„Wenn man verliert, kann man nie zufrieden sein. Aber ich bin stolz auf die Mannschaftsleistung, die wir gezeigt haben“, analysiert der Deutsch-Wagramer Jürgen Melzer den Dämpfer in Fernost.

Die Auswahl von Neo-Kapitän und ÖTV-Sportdirektor Melzer war mit einem 1:1 in den Entscheidungstag gegangen. Nach der 4:6,-3:6-Niederlage für Alexander Erler und Lucas Miedler im Doppel gegen Jisung Nam und Minkyu Song lief es dann für Dennis Novak auch nicht besser: Der Niederösterreicher (ATP 143) unterlag im Einser-Duell mit Soonwoo Kwon (ATP 65) nach 1:42-Stunden-Kampf knapp mit 5:7, 5:7. Das fünfte und letzte Match, für das der Matzener Jurij Rodionov (ATP 194) und Nam (ATP 462) ursprünglich nominiert waren, wurde danach nicht mehr ausgetragen. Damit spielt die rot-weiß-rote Auswahl am 16. und 17. September gegen einen Sieger der Weltgruppe-I-Play-offs gegen den Abstieg.

Die Wende am Finaltag

So gut hatte der Länderkampf für Österreich mit dem Auftaktsieg für Novak gegen Nam begonnen, aber nach der zu befürchten gewesenen Niederlage für Rodionov gegen Kwon lief es am Finaltag schließlich so gar nicht mehr nach dem Geschmack der heimischen Tennisfans. Erler/Miedler boten bei ihrem Länderspiel-Debüt eine recht ansprechende Leistung, mussten dabei die Überlegenheit der Kontrahenten anerkennen. Somit hätten die letzten zwei Einzel gewonnen werden müssen, um doch noch die Wende zu schaffen.

Novak hat das Nachsehen

Es scheiterte allerdings bereits am ersten Single des Abschlusstages: Trotz höchst beherztem, kämpferischem Auftritt hatte Novak im dritten Vergleich mit Kwon erstmalig das Nachsehen. Die bisherigen Vergleiche hatte er einst 2019 auf Challenger-Ebene noch beide für sich entschieden. Seither hat sich Kwon zum gestandenen Top-100-Mann gemausert und steht vorm Sprung unter die Top 50, das Potential des 24-Jährigen bekam nach Rodionov auch Novak zu spüren. Der 28-Jährige hatte dabei absolut seine Chancen, so etwa deren bei 3:2 auf das erste Break, bei 4:4 machte er selbst einen Breakball mit einem von seinen elf Assen zunichte.

Netzroller verhindert Satzball

Das Ende im ersten Satz verlief aber unglücklich: Bei 5:4 und 0:30 war er zwei Punkte von der Satzführung entfernt, ein direkter Netzroller Punkt für Kwon bei 30:30 verhinderte einen Satzball. Nachdem Novak im nächsten Spiel nach 30:0 das Break zum 5:6 per vermeidbarem Vorhandfehler kassierte, war der erste Durchgang kurz darauf weg. Im zweiten Satz lief bei ihm erst einmal nicht viel zusammen – und bei Kwon fast alles. Österreichs Nummer eins kam nach 0:3- Rückstand mit Doppelbreak nochmal in die Partie zurück, schaffte Breaks zum 1:3 und 4:4. Einen weiteren Serviceverlust zum 5:6 konnte Novak allerdings dann nicht mehr aufholen, er verlor die letzten zwei Games trotz jeweils einer Gewinnchance.

Stimmen aus Seoul

Jürgen Melzer: „Man kann nie zufrieden sein, wenn man verliert. Aber ich bin stolz auf Dennis, wie er gekämpft hat – und auf die Mannschaftsleistung, die wir gezeigt haben. Ein wichtiger Punkt war das Doppel, das wussten wir. Sie haben ein wirklich gutes Doppelteam, das haben wir die ganze Woche über gesagt und das haben sie heute gezeigt. Im Endeffekt hat‘s für uns leider nicht gereicht. Dennis war dann bis 5:4 der bessere Spieler, finde ich, hat aber das Break nicht geholt, hat auch danach seine Chancen gehabt. Aber in den entscheidenden Momenten hat man gesehen, warum Kwon so gut gereiht ist. Er hat seine Chancen effizient genützt.“

Dennis Novak: „Es war eine taffe Partie gegen Kwon. Ich habe gut begonnen, habe als Erster Breakchancen gehabt, war im zweiten Satz zwei Breaks hinten und habe mich noch einmal zurückgekämpft, am Ende aber in beiden Sätzen meine Chancen nicht genützt. Es war ein ganz enges Match, in beiden Sätzen, und ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass ich es nicht gewonnen habe. Kwon hat für mich wie erwartet gespielt – wie vor drei Jahren, nur noch besser.“

Lucas Miedler: „Der Unterschied ist gewesen, dass wir unsere Chancen nicht genützt haben, sie ihre schon. Wir hatten auch zwei Breakbälle. Am Ende haben sie uns gebreakt, wir sie nicht. Es war schon ein bisschen enger als es das Ergebnis aussagt.“

ÖTV-Präsident Martin Ohneberg: „Es war, vom Ergebnis abgesehen, in Summe eine gute Woche. Die Stimmung im Team war sehr, sehr gut, auf der kann man aufbauen – auch das Feedback der Spieler und Begleiter war positiv. Es sind alle jetzt natürlich ein wenig bedrückt, das ist klar und verständlich. Wir hätten ja alle gern gewonnen. Vielleicht haben wir Auslosungsglück, dass wir beim nächsten Mal daheim spielen können. Das wäre ein Riesenvorteil, sodass wir dann nächstes Jahr wieder die Qualifikation fürs Finalturnier spielen können.“