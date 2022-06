Davis Cup macht in Tulln Station

Werbung

Niederösterreich und ganz speziell Tulln steht ein echtes Tennisfest ins Haus. Am Dienstag gab der ÖTV bekannt, dass die Davis Cup Begegnung Österreich gegen Pakistan am 16. und 17. September beim TC Tulln stattfinden wird. Und so mit auf derselben Anlage auf der unmittelbar zuvor vom 4. bis 10. September der ATP Challenger in Tulln (die NÖ Open powered by EVN) und vom 9. bis 11. September aller Voraussicht nach auch das Final Four in der IMMOunited Bundesliga ausgetragen werden.

Centercourt für 1500 Fans

Der Centercourt wird rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bieten. Damit steht gleich zeitig schon die Belagswahl für den Länderkampf fest: Die ÖTV Herren werden die Gäste aus Pakistan auf den von den beiden vorangegangenen Veranstaltungen aufgebauten Sandplätzen empfangen und hier durch auf dem im heimischen Lager ohne hin eindeutig präferierten

Untergrund wie ÖTV Kapitän und Sportdirektor Jürgen Melzer auch bei seiner direkten Abstimmung mit den Spielern erfuhr.

NÖ als Tennis-Hochburg

„Es freut mich sehr, dass Niederösterreich nach vier Jahren wieder Gastgeber des Davis Cup ist", erklärt Sportlandesrat Jochen Danninger. "Als Tennis-Hochburg bietet unser Bundesland die perfekte Kulisse für Österreichs Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe. Der Heimvorteil und begeisterte Fans werden unser Team, das ja größtenteils aus Niederösterreichern besteht, bestimmt zu Höchstleistungen motivieren. Zudem ist es großartig, dass wertvolle Synergien mit dem ATP Challenger genutzt werden können und Niederösterreich somit ein weiteres Spektakel im Sportjahr 2022 zu bieten hat."

Via Tulln zum Finalturnier

Für die rot weiß rote Auswahl geht ’s nach der 1:3-Niederlage in Südkorea aus dem März nunmehr gegen den Abstieg in die Weltgruppe I. Und zudem darum, wenn man der hohen Favoritenrolle gegen Pakistan gerecht werden sollte, im Frühjahr 2023 auch die nächste Chance zu erhalten, sich wie 2021 (damals als Veranstalter) für das Davis Cup Finalturnier zu qualifizieren.

Eine Premiere mit Bonus

Mit der Entscheidung zugunsten von Tulln als Austragungsort wird nicht

nur erstmals in der österreichischen Davis Cup Geschichte ein Länderkampf in der keine 30 Kilometer Luftlinie von der Bundeshauptstadt Wien entfernten, ca. 16.380 Einwohner zählenden Stadtgemeinde stattfinden. Auch werden sich die heimischen Nationalteam Asse voraussichtlich größtenteils schon bei den zwei vorangehenden Events beim TC Tulln einschlagen.

Leitgeb auf den Spuren seines Vaters

Als Veranstalter wird Florian Leitgeb mit der Sportmanagement-

und Eventorganisationsfirma seines am 16. Februar diesen Jahres überraschend verstorbenen Vaters Ronnie Leitgeb, der Champ Events GmbH, in Erscheinung treten. Der gebürtige Mödlinger richtet zuvor schon zum zweiten Mal den ATP Challenger von Tulln aus.

„Wir freuen uns sehr darauf, direkt nach den NÖ Open powered by EVN und voraussichtlich dem Final Four der IMMOunited Bundesliga auch die Davis

Cup Begegnung gegen Pakistan in Tulln veranstalten zu dürfen", sagt Leitgeb. "Bei den ersten beiden genannten Events hat sich bereits im letzten Jahr gezeigt, dass der TC Tulln ein idealer Austragungsort für Veranstaltungen in dieser Größenordnung ist." Er hoffe auf zahlreiche Fans, erklärt Leitgeb und bedankt sich beim Sportland.NÖ für die Unterstützung.

Vorfreude bei Melzer & Co

ÖTV-Präsident Martin Ohnesorg spricht von einer "perfekten Lösung auch in wirtschaftlicher Hinsicht." Und Davis-Cup-Captain Jürgen Melzer erwartet sich neben Topstimmung in Tulln auch einen starken Auftritt seiner Schützlinge. „Ich finde es cool, dass wir solch einen Veranstalter gefunden haben", sagt der Deutsch-Wagramer. "Das ist in diesen Zeiten nicht so leicht. Ich finde es toll, dass Florian Leitgeb das macht, und direkt nach dem ATP Challenger ist ’s natürlich auch passend. Einige unserer Spieler im Davis Cup werden davor auch den ATP Challenger spielen. Das heißt, sie sind hiermit schon mal an die Bedingungen gewöhnt. Das ist ein Riesenvorteil denke ich."

Fast 30.000 NÖ-Tennisspieler

Das Event könnte auch den Tennisboom in blau-gelben Landen noch einmal beflügeln. In den letzten zwei Jahren wurden 72 Tennisanlagen vom Land Niederösterreich unterstützt und gefördert. Mit insgesamt 437 Tennis-Vereinen und deren 17.428 wettkampforientierten Mitgliedern sowie 10.600 Nachwuchsspielerinnen und -spielern ist Niederösterreich auch die Nummer 1 in Österreich.

„Eine optimale Infrastruktur, heimische Vorbilder, wie Dominic Thiem, Gerald Melzer, Dennis Novak oder Juri Rodionov, sowie großartige Tennis-Turniere, wie der internationale ATP Challenger oder der Davis Cup, in unserem Bundesland haben dafür gesorgt, dass der Tennis-Boom mittlerweile auch bei unserer jungen Generation angekommen ist. Dass die Sportart die meisten neuen Mitglieder bei Kindern und Jugendlichen verzeichnet, ist aber auch unseren Vereinen und ihrer wertvollen Arbeit zu verdanken“, so Sportlandesrat Danninger.