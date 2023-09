Tennis Dennis Novak stürmt ins Bad-Waltersdorf-Halbfinale

Dennis Novak in Bad Waltersdorf im Aufwind Foto: APA/EVA MANHART

D ennis Novak nützt seinen Heimvorteil beim größten ATP-Challenger in Österreich weiter ausgezeichnet. Der 30-jährige Pottendorfer stürmte am Freitag beim mit 145.000 Euro dotierten Event in Bad Waltersdorf bereits ins Halbfinale.