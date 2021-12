Dezimierte Österreicherinnen unterliegen Argentinien

Der 38:27-Sieg gegen China gab Selbstvertrauen, doch Österreichs Damen mussten gegen Argentinien erneut mit einer Rumpftruppe in die Partie gehen. Neben der Mödlingerin Petra Blazek, den beiden Hypo-Spielerinnen Stefanie Kaiser und Nina Neidhart, so wie Sonja Frey wurde im Vorfeld auch noch Kreisläuferin Josefine Huber positiv auf Corona getestet. Zwölf Spielerinnen, darunter die nachnominierte Nora Leitner, hielten das Spiel gegen die Südamerikanerinnen in den ersten Minuten offen. Mitte des ersten Durchgangs setzte sich Argentinien Tor um Tor ab. Die Deckung schaffte keine Stopps und offensiv gelang nach dem 9:10 zu lange kein Tor mehr, plötzlich lagen die Österreicherinnen mit sechs Toren zurück. Bis zur Pause verkürzte die ÖHB-Auswahl noch auf 14:18.

Zwischenspurt kommt zu spät

In der zweiten Hälfte sah es zunächst so aus, als würde Argentinien das Match deutlich für sich entscheiden. Beim 24:17 hätte keiner mehr mit einem Comeback gerechnet, doch angeführt von Hypo-Torfrau Ana Hajgato kämpften sich die Österreicherinnen noch einmal heran, verkürzten binnen weniger Minute auf -2. Argentinien schaffte es bis zum Schluss nicht, sich entscheidend abzusetzen. Bei 29:30 kam Österreich in den Angriff. Klara Schlegel nahm sich in der Schlussminute ein Herz. Ihr Abschluss brachte nicht den erhofften Ausgleich. Argentinien machte dann mit dem 31:29 alles klar. Der Einzug in die Hauptrunde (Top 24) ist ein kleines Trostpflaster. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am Montag in Torrevieja (20.30 Uhr) gegen Gastgeber Spanien.