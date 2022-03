Die Aigner-Spiele

„Nach der Goldenen war der Druck weg. Jetzt dreht sich alles um den Spaß am Skifahren. Und diese Lockerheit tut mir offensichtlich gut!“ Es sind die Spiele des Johannes Aigner. Der 16-jährige Gloggnitzer, der nur mehr über acht Prozent seines Sehvermögens besitzt, gewann bei den Paralympics Gold in der Abfahrt, Silber in der Super-Kombination und Bronze im Super-G. Und die technischen Bewerbe, die Aigner und seinem Guide Matteo Fleischmann besonders liegen, stehen ja noch aus.

„Das ist unglaublich, wenn mir jemand vor einer Woche gesagt hätte, dass ich nach drei Bewerben drei Medaillen habe, hätte ich es niemals geglaubt“, staunt Aigner über sich selbst. Edelmetall im Slalom und im Riesentorlauf? „Das wäre jetzt nur noch eine Draufgabe“, schmunzelt der Niederösterreicher. Damit ist der Hunger auf Medaillen im Hause Aigner noch nicht gestillt.

Hansis Schwester Barbara (mit der Göstlingerin Klara Sykora als Guide) hat bei der Para-WM Gold im Riesentorlauf gewonnen. Für sie wird’s am Freitag ernst, am Sonntag steht dann noch der Start beim Slalom auf dem Paralympics-Kalender. In diesen Disziplinen greift auch Veronika – mit ihrer Schwester Elisabeth als Guide – an. Gut ein Jahr nach ihrer schweren Verletzung beider Knie (Kreuzband, Seitenband) wäre Edelmetall ein Traum.