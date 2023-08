Tennis Dienstag-Spielplan in Kitzbühel regenbedingt eingeschränkt

Regen ermöglicht am Dienstag in Kitzbühel nur ein Rumpfprogramm Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D as Kitzbüheler ATP-Tennisturnier ist am Dienstag vom Regen beeinträchtigt. Nach am späten Vormittag nur ein paar gespielten Minuten konnte erst um 15.10 Uhr fortgesetzt werden, die drei angesetzt gewesenen Doppel - zwei mit heimischer Beteiligung - waren da schon vom Spielplan gestrichen. Durchgebracht werden sollen die sechs ausständigen Einzel-Erstrundenpartien, darunter jene des Pottendorfers Dennis Novak (2. Match) und des Lichtenwörthers Dominic Thiem (nicht vor 19.30 Uhr, live ServusTV).

Nicht mehr im Raster steht Alexei Popyrin. Der australische Umag-Sieger der vergangenen Woche war aus Kroatien angereist, musste seine Nennung aber wegen einer Verletzung am rechten Bein zurückziehen. Statt ihm spielt der Argentinier Juan Manuel Cerundolo als Lucky Loser gegen den Franzosen Arthur Rinderknech.