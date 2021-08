So groß die Freude vor einigen Monaten war, dass die ATP-Challenger-Tour in Niederösterreich gastiert, so sehr stand zu befürchten, dass die großen Namen um Tulln einen Bogen machen würden. Weit gefehlt: Anführen wird die Setzliste der Spanier Jaume Munar – aktuell die Nummer 68 der Weltrangliste. Die klingendsten Namen sind aber mit Sicherheit Marco Cecchinato und Philipp Kohlschreiber.

Der 28-jährige Italiener erlebte 2018 in Roland Garros seine Sternstunde. In Paris gewann er gegen Größen wie Pablo Carreno Busta, David Goffin und Novak Djokovic. Endstation war erst im Semifinale gegen Dominic Thiem.

Mit Kohlschreiber kommt ein Altstar

Kohlschreiber ist mit 37 schon etwas in die Jahre gekommen. Der Deutsche zeigt aber nach wie vor mit Spitzenleistungen auf. Zuletzt verlor er gegen den griechischen Star Stefanos Tsitsipas bei den Olympischen Spielen nur knapp in drei Sätzen. Seine Vita kann sich ohnehin sehen lassen. Acht Turniersiege auf der ATP-Tour hat der Wahl-Kitzbüheler stehen. Die ließen Kohlschreiber bis auf Position 16 der Weltrangliste vorstoßen.

Und auch Österreichs Fahnen werden im Tullnerfeld hoch gehalten. Außer dem derzeit verletzten Thiem schlägt bei den „NÖ Open powered bei EVN“ die heimische Elite auf. Dennis Novak, Sabastian ofner und Lucas Miedler sollen die Tennisfans nach Tulln bringen.

Melzer lobt Starterfeld

Übrigens: Das letzte Match auf ATP-Niveau steig am 16. Mai 2005. Damals verlor der Deutsch Wagramer Jürgen Melzer das Finale des Turniers in St. Pölten gegen Nikolai Davydenko. Der freut sich nun auf eine Rückkehr als ÖTV-Sportdirektor: „Großartig, dass Niederösterreich wieder auf der internationalen Tennislandkarte vertreten ist. Das Starterfeld in Tulln ist unglaublich stark und das Turnier die perfekte Bühne für unsere Spieler, um sich vor heimischen Publikum zu präsentieren.“

Danninger: „Niederösterreich ist im Tennis die Nummer 1 in Österreich“

Und wie solide der Boden auf dem diese „Bühne“ steht auch in Tennisdingen ist, belegt Sportlandesrat Jochen Danninger mit Hard Facts: „Insgesamt gibt es in Niederösterreich 446 Tennisvereine mit 17.275 wettkampforientierten Mitgliedern. Im Nachwuchs spielen 3.287 Kinder und Jugendliche Tennis. Damit ist Niederösterreich die Nummer 1 in Österreich.“

Zusätzliches Tenniszuckerl

Den stilvollen Rahmen nutzen werden dann während der "NÖ Open powered by EVN" auch Österreichs beste Damen- und Herren-Klubmannschaften. Sie kämpfen von 10. bis 12. September beim parallel zum ATP-100-Turnier in Tulln ausgetragenen Final-Four der "Henn Bundesliga" um die nationalen Titel.