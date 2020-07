In den nächsten beiden Wochen wird in Halle in Westfalen eine umfangreiche Turnierserie mit deutschen und ausländischen Spielern um ein Preisgeld von insgesamt 150.000 Euro beginnen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Die "International Premier League" mit insgesamt 190 Spielerinnen und Spielern ist über fünf Wochen angelegt. In verschiedenen Gruppen soll zunächst auf den Sandplätzen des TC Blau-Weiss Halle und für die Topspieler auf den Hartplätzen der Turnier-Anlage des ATP-Turniers gespielt werden. Jeder Spieler kann so viele Events spielen wie er möchte, sagte Turnierorganisator Andre Begemann. Je nach Beginn der ATP-Tour könnte auch für Thiem noch ein Show-Turnier Thema werden.