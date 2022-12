213 Niederösterreichische Sporthelden ausgezeichnet

Werbung

213 Heldinnen und Helden wurden für ihre sportlichen Leistungen oder ihre Arbeit und Engagement in den Vereinen Medaillen verliehen. Sportlandesrat Jochen Danninger: "Heuer haben uns so viele Sportehrenzeichenanträge erreicht, wie noch nie. Alle 148 Funktionärinnen und Funktionäre sowie die 65 aktiven Sportlerinnen und Sportler haben es sich mehr als verdient für ihr großartiges Engagement sowie ihre unglaublichen Leistungen vor den Vorhang und auf so eine große Bühne geholt zu werden".

48 goldene Sportehrenzeichen vergeben

Anstecknadeln, Urkunden und Ehrenzeichen wurden an 148 Funktioniäre übergeben. 46 davon in Bronze, 54 in Silber und 48 glänzten in Gold.

So bekamen etwa Manfred Schmirl, Elisabeth Grube, Ingrid Griessel und Adolf Grill das Ehrenzeichen in Gold überreicht. Manfred Schmirl vom Landesschützenverband NÖ ist unter anderem seit 43 Jahren als Oberschützenmeister der Rabensteiner Schützengilde im Einsatz. Elisabeth Grube vom ASKÖ Landesverband NÖ ist seit mehr als 35 Jahren als ehrenamtliche Funktionärin beim Olympic Bogenclub Gloggnitz aktiv. Ingrid Griessel zeichnet sich seit 25 Jahren im Vorstand des NÖ Leichtathletikverbandes und für die gesamte Nachwuchsarbeit und Koordination verantwortlich. Seit 1958 ist Adolf Grill aktives Mitglied des SC Harland Sektion Gewichtheben und jahrzehntelang als Trainer und Funktion im ehrenamtlichen Einsatz.

Sportlandesrat Jochen Danninger

„Mit ihrem unermüdlichen Einsatz haben die Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionäre sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei geholfen, die vielfältige niederösterreichische Sportlandschaft aufzubauen und zahlreiche Sportvereine zu etablieren. Dadurch sind unsere Funktionäre und helfenden Hände unerlässlich für die regelmäßige Bewegung unserer Bevölkerung und das Fundament für zahlreiche blau-gelbe Erfolgsgeschichten im Spitzensport. Sie haben daher einen sehr hohen Stellenwert für das Sportland Niederösterreich“, bedankte sich Jochen Danninger bei den Anwesenden für ihre leidenschaftliche Hingabe für den heimischen Sport.

Geehrt wurden auch viele aktive Sportlerinnen und Sportler, die für ihre herausragenden Leistungen im aktuellen Sportjahr ausgezeichnet wurden. Zu den 65 Athletinnen und Athleten am gestrigen Abend zählten etwa Badminton Staatsmeisterin Katrin Neudolt, sowie der elfmalige Österreichische Staatsmeister im Gewichtheben Nicolas-Noah Gril.

