Sportland NÖ ehrt erfolgreiche Athleten der European Games 2023

Von 21. Juni bis 2. Juli fanden in Polen die European Games 2023 statt, von denen die niederösterreichischen Sportler insgesamt fünf Medaillen mit nach Hause nehmen konnten. Die Alexandri-Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina sicherten sich im Synchronschwimmen in den Disziplinen Freie Kür und Technische Kür Gold. Speerwerferin Victoria Hudson holte eine Bronzemedaille, Sportschütze Alexander Schmirl legte zwei weitere nach. Für ihre herausragenden Leistungen bei den European Games, aber auch bei darauffolgenden Weltmeisterschaften, wurden die Athleten im Landhaus Niederösterreich in St. Pölten von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer geehrt.

Landbauer: „Sportler mit Vorbildfunktion“

„Die Alexandri-Schwestern, Victoria Hudson und Alexander Schmirl haben eindrucksvoll bewiesen, dass wir Niederösterreicher ganz hoch hinaus können. Mit unglaublichem Talent, harter Arbeit, Ehrgeiz und großer Leidenschaft haben sie sich an die Weltspitze des Profi-Sports katapultiert. Durch ihre beeindruckenden Leistungen und ihre außerordentlichen Erfolge haben unsere Sportler zudem eine große Vorbildfunktion für unsere Jüngsten und unterstützen uns somit bei der Umsetzung unserer Sportstrategie 2025. Ganz Niederösterreich ist stolz!“, so Landbauer.

Alexandri-Schwestern holen WM-Titel

Nach zweimal Gold im Synchronschwimmen bei den European Games und dem Erreichen eines Startplatzes bei den Olympischen Spielen 2024 krönten sich Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri heuer auch sensationell zu Weltmeisterinnen in der Freien Kür. Es war der bisher größte Erfolg ihrer Karriere. Durch zwei Silbermedaillen von Vasiliki-Pagona in Solo-Bewerben des Synchronschwimmens konnte die Alexandri-Familie der Schwimm-Weltmeisterschaft schließlich gänzlich ihren Stempel aufdrücken.

Schmirl sichert Olympia-Startplatz

Sportschütze Alexander Schmirl feierte bei der Schießsport-Weltmeisterschaft ebenfalls seinen bisher größten Erfolg. Der 34-jährige Niederösterreicher sicherte sich mit Gold im Kleinkalibergewehr-Dreistellungsmatch zum ersten Mal einen Weltmeister-Titel und somit auch einen Quotenplatz bei den nächsten Olympischen Spielen.