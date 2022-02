Eindrucksvoller Kremser Derbysieg

UHK KREMS - JAGS VÖSLAU 39:22 (21:11)

Die Wachauer hatten durch den Ausfall von Lukas Domevscek, der sich nach seiner Corona-Infektion noch nicht freitesten konnte, ein akutes Tormannproblem; die zweite Mannschaft war nämlich nachmittags bei den Fivers II im Einsatz. Obmann Alexander Hofmann fungierte kurzfristig als Taxi und kutschierte Goalie Samuel Fabry, Mario Lippitsch, Benedikt Lambauer und Igor Vuckovic gleich nach Spielschluss zurück nach Krems, um den Kader der Heimischen aufzufüllen.

Zehn Minuten gelang es den Gästen, mit dem Favoriten Schritt zu halten, durch Christoph Barta sogar mit 7:6 in Führung zu gehen, ehe der gelb-rote Express richtig Tempo aufnahm und bereits bis zur Halbzeit zweistellig voran lag. Vöslau fand kaum Lücken im Abwehrblock der UHK-Hünen. Zudem wurden die dadurch erzwungenen Ballverluste von Jochmann & Co gnadenlos durch erfolgreiche Konter bestraft.

Vöslauer ergaben sich ihrem Schicksal

Im Gegensatz zu den letzten Spielen fielen die Wachauer nicht in ein Leistungsloch. Erst in den letzten Minuten ließ die Konzentration im Angriffsspiel nach, sodass die junge Vöslauer Truppe, aus der einzig Raphael Muck herausstach, noch knapp am 40. Gegentor vorbeischrammte.

Tore UHK Krems: Romas Kirveliavičius (9), Gašper Hrastnik (7), Matthias Führer (6), Fabian Posch (5), Jakob Jochmann (4/1), Tobias Auß (3), Lukas Nikolic (2), Kenan Hasecic (2), Marko Simek (1).

Tore JAGS Vöslau: Raphael Muck (8), Christoph Barta (4), Philip Schuster (3/2), Emil Scheicher (2), Sandro Jankovic (2), Maximilian Schartel (1), Robin Muncacsi (1), João Marinho da Cunha (1).

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): "Das war eine solide Leistung, auf der wir weiter aufbauen können. Unser kurzfristiges Dezember-Tief können wir jetzt endgültig abhaken."

Jan-Niklas Richter (JAGS Vöslau): "Bei uns hat diesmal überhaupt nichts funktioniert, angefangen vom Kreisläufer bis zur Defensivleistung. Ich bin maßlos enttäuscht."