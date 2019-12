Als im September 2009 Okanagan Hockey Europe, in Partnerschaft mit dem Sportland NÖ, am Campus des Sportzentrums NÖ (damals noch Landessportschule NÖ) in St. Pölten ihren Betrieb eröffnete, war es die erste internationale Eishockey Akademie ihrer Art in Europa. Der erste Jahrgang spielte unter dem damaligen Klubnamen „L.A. Stars“ und umfasste 23 Studenten und Athleten: Die sogenannten „Originals“ holten gleich den ersten, bislang aber auch einzigen Meistertitel in Österreichs Nachwuchsbundesliga-Betrieb (U 16) Albert Krammer und Stefan Hrdina sind heute in der EBEL am Puck.

Zu Beginn von österreichischen Klubs argwöhnisch beäugt – „die nehmen uns die Spieler weg“ – meinte nun bei der 10-Jahr-Feier Österreichs Eishockey-Präsident Gernot Mittendorfer anerkennend: „Es könnte gerne noch zwei, drei mehr solcher Akademien in Österreich geben!“

Eine Erfolgsgeschichte

„Dass wir auf Anhieb die Großklubs wie KAC, Villach, Salzburg und Capitals hinter uns ließen, hat für ein Beben in der österreichischen Hockeyszene gesorgt“, erinnert sich Alex Antonitsch. Das einstige Tennisass hatte 2008 den Kontakt der OH-Group nach St. Pölten hergestellt und seinen Sohn Sam (EBEL-Profi in Dornbirn) in der OHA ausbilden lassen. Bis heute ist Alex Antonitsch PR-Chef der OHA-Europe.

Die Kanadier betreiben seit 1963 in British Columbia ihre Talenteschmiede, haben nach dem gelungenen Start in St. Pölten weiter expandiert – nach Swindon in England (2012), Edmonton in Alberta (2015) und im Jahr 2017 nach Whitby in Ontario (CAN).

Eine Erfolgsgeschichte! Sechs ehemalige Okanagan-Spieler aus NÖ wurden in das österreichische Nationalteam einberufen. Jedes Jahr nehmen mehr als 20 Akademie-Spieler an Veranstaltungen der Nationalteams in ihrer jeweiligen Altersgruppe teil. Pro Jahrgang werden in St. Pölten 80 Athleten (aus 20 Nationen) unterstützt, sportlich wie schulisch ausgebildet. Und dürfen auf eine internationale Hockey-Karriere hoffen: Neun Absolventen spielen aktuell in Österreichs höchster Spielklasse (EBEL), einer in der DEL, zwei in der Schweiz, mehr als 20 in den US auf Top-College-Niveau (NCCA). Andy Oakes, der kanadische Präsident der Okanagan Hockey Group, sieht das ganze Projekt immer noch am Wachsen. „Am liebsten würden wir sofort auch mit einer Frauenmannschaft hier in St. Pölten starten, allerdings sind wir infrastrukturell mit nur einer Eisfläche am Limit. Aber wir wollen und können hier in St. Pölten definitiv noch größer werden.“

Was sich für Niederösterreich auch wirtschaftlich bezahlt macht: 15 Millionen Euro an Wertschöpfung hat die Okanagan Hockey Academy in die Region gebracht.