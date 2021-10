„Eis für Alle!“ Im Zuge der Nachwuchs- und Schuloffensive des NÖ Eisschnelllaufverbandes „SKATE Niederösterreich“ geht’s nicht um süße Leckereien, sondern um den rasantesten Sport auf Kufen. Als Gallionsfigur war Emese Hunyady, Österreichs Olympiasiegerin im Eisschnelllauf (Lillehammer 1994), im Osten unterwegs, um dem Nachwuchs auf die Beine zu schauen.

Trainiert wurde u. a. in Traiskirchen und Wiener Neustadt. Hunyady: „Die Mädchen und Buben sind mit vollem Elan bei der Sache und haben sich in den vergangenen Monaten ordentlich weiterentwickelt!“ Große Hoffnungen setzt der Verband aber auch auf die anstehenden SKATE4SCHOOLS-Schulaktionen.

„Das Interesse der Schulen ist sehr groß“, freut sich Präsident Thomas Nemeth. „Fix ist bereits jetzt, dass wir in der kommenden Saison in Niederösterreich so viele Schulen betreuen wie noch nie. Wichtig wird‘s sein, die Kinder nachhaltig zu begeistern.“