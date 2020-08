Die österreichische Radsportelite trifft sich im Mostviertel. Während am Samstag ein Massenstartrennen am legendären Fliegerhorst in Markersdorf stattfindet, sind am Sonntag im Rahmen der Austrian Time Trial Series die Bergziegen hinauf aufs Hochkar gefragt.

Waschrumpel aus Beton am ehemaligen Militärflugplatz

Sie ist nicht jedermanns Sache – die Strecke auf dem Fliegerhorst im Pielachtal. Die alten Straßen des Flugplatzes aus dem 2. Weltkrieg bestehen aus großen, aneinander gereihten Betonplatten. Manche erinnert sie an Paris-Roubaix, andere an das Rumpeln einer Waschküche. Dieses sehr spezielle Rennen in Markersdorf bildet den Auftakt der ÖRV Junior Series, des österreichischen Nachwuchscups der Kategorien U 13 bis Junioren. Wie auch in der Vergangenheit wird ein Elite-Damen- und ein Amateur-Rennen ausgetragen. Besonders das Starterfeld der Damen darf sich über einen großen Anteil an Teilnehmerinnen aus dem Ausland erfreuen.

Österreichs beste Herrn erstmals in Markersdorf

Erstmals werden beim Grand Prix Fliegerhorst presented by Raiffeisen auch die Elite-Herren/U 23 ins Rennen geschickt. Hier sind alle heimischen Continental-Teams in beinahe voller Besetzung vertreten. Trotz der vier Kilometer langen Runde wird im Kriterium Modus gefahren. Dies bedeutet, dass jede zweite Runde um Punkte gesprintet wird und jener Fahrer gewinnt, welcher zum Schluss die meisten Punkte gesammelt hat.

Der Start des ersten Rennens der Kategorie Amateure/Junioren erfolgt um 9 Uhr. Um 11 Uhr werden die Elite-Herren ins Rennen geschickt und diese müssen 20 Rundená vier Kilometer absolvieren. Anschließend starten die Kategorie U 17 gemeinsam mit den Elite-Damen. Den Abschluss bilden die Kategorien U 13, weiblich U 14, U 15 und weiblich U 17, welche ebenso ein Kriterium, jedoch auf der verkürzten 1,6-km-Runde bestreiten.

Bergzeitfahren am Hochkar wie einst beim Klassiker Wien-Gresten-Wien

Am darauffolgenden Sonntag übersiedelt das Teilnehmerfeld nach Göstling an der Ybbs, wo am Fuße des Hochkars die Startflagge für ein Bergeinzelzeitfahren geschwungen wird. Das Hochkar, weit über die regionalen Grenzen ob seiner Steilheit gefürchtet, bildet den Austragungsort der Österreichischen Bergmeisterschaft der Kategorien Elite Damen und Herren und die dritte Station der Austrian Time Trial Series. Gleichzeitig werden auch die Landesmeister in den genannten Kategorien, sowie in der Kategorie Amateure gekürt.

Der regierende Meister Markus Wildauer (Tirol KTM) hat bereits genannt und dürfte u.a. dank seiner Zeitfahrqualitäten gute Chance auf eine Titelverteidigung haben. Zwei weitere Titelaspiranten sind Manuel Bosch (Team Felbermayr Simplon Wels) und der regierende U-23-Straßenmeister Tobias Bayer (Tirol KTM).

Bei den Damen fehlt die Titelverteidigerin Martina Ritter; sie hat ihre Karriere endgültig beendet. Die Niederösterreicherin Alina Reichert (Union Radrennteam Pielachtal), die erst kürzlich alle drei Bergrennen der „Hart & Härter Challenge“ gewonnen hat, könnte in Ritters Fußstapfen treten. Ebenso muss man Angelika Tazreiter und Anna Kiesenhofer (Team Cookina Graz) auf der Rechnung haben. Bei den Junioren zählt der Lokalmatador David Paumann, der nur wenige Kilometer vom Start entfernt wohnt, zum engsten Favoritenkreis.

Der Startschuss fällt um 9.10 Uhr an der Mautstelle der Hochkarstraße.