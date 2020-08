Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren finden die NÖTV-Jugendlandesmeisterschaften, heuer "powered by Raiffeisenbank im Weinviertel", auf den Sandplätzen des UTC Mistelbach statt. Von 31. August bis 6. September treffen in Mistelbach die besten jungen Tennisspieler und -spielerinnen Niederösterreichs aufeinander. In den Altersgruppen U12, U14, U16 und U18 werden dabei die jeweils Landesbesten im Einzel und Doppel ermittelt.

Alle österreichischen Akteure unter 18, die bei einem Tennisclub in Niederösterreich gemeldet sind, sind teilnahmeberechtigt, Anmeldeschluss ist der 25. August. Die Anmeldung kann ganz einfach online vorgenommen werden, der Link findet sich auf der Website des UTC unter www.tc-mistelbach.at. Auch aktuelle Infos zum Turnier finden sich auf der Website, wie auch auf der Facebook- (fb.me/utcmistelbach) und Instagramseite (instagram.com/utcmistelbach) des Vereins.

Wie schon 2018 erhalten alle Teilnehmer auf Initiative des Veranstalters freien Eintritt in das Weinlandbad, das sich neben der Tennisanlage befindet.

Für Übernachtungen hat der Verein eine Liste von Unterkünften in Mistelbach und Umgebung zusammengestellt.

Chancenreiche Mistelbacher

Der UTC Mistelbach selbst wird sowohl bei den Burschen, als auch bei den Mädchen, mit einer Anzahl chancenreicher Akteure vertreten sein. Das sei ein Verdienst der professionellen Jugendarbeit von Jugendcoach Alex Fischer und der engen Kooperation mit dem NÖTV-Leistungszentrum Weinviertel unter der Leitung von ATP- & WTA-Coach Bernd Wetter, so der Verein.

Vereinsobmann Klaus Dundalek wünscht sich ein Tennisfest für alle: „Dass wir die Landesmeisterschaften nach 2018 auch 2020 wieder nach Mistelbach holen konnten, liegt sicher an der tollen Organisation und der fantastischen Atmosphäre des Turniers 2018. Trotz harter sportlicher Wettkämpfe kam bei Spielern, Spielerinnen, Eltern und Gästen auch der Spaß niemals zu kurz.“ Der Vereinschef hofft noch auf viele Anmeldungen bis 25. August, denn er ist sicher: "Wer nicht mitmacht, versäumt was."