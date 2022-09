NÖ-Sportgipfel: Forderung an Sportminister Kogler

Werbung

Die Forderung von Jochen Danninger ist nicht neu. Seit Wochen will er Unterstützung für die Sportvereine, die teils mit den fünffachen Energiepreisen zurecht kommen müssen. Der NÖ-Sportlandesrat formulierte damals einen offenen Brief in Richtung Sportminister, eine Reaktion gab es nicht: „Ich schätze Werner Kogler sehr, aber eine Antwort hätte ich mir schon erwartet.“

Kurzfristig einberufener NÖ-Sportgipfel

Weil aus dem Sportministerium nichts zu hören war, holte sich Danninger jetzt Schützenhilfe. ASKÖ-Präsident Rupert Dworak dankte Danninger für die Initiative und unterstreicht die Dringlichkeit: „Wir haben durch Corona Vereine und Funktionäre verloren. Jetzt sind wir mitten in der nächsten Krise. Der NPO-Fonds hat sich als taugliches Mittel erwiesen, wie man unseren Sportvereinen helfen kann.“

Danninger: "Sport ist kein Luxus, Sport ist eine Notwendigkeit"

Denn, dass man es nicht so einfach hinnehmen kann, dass der Sport beschädigt wird, unterstreicht Danninger: „Der Sport ist kein Luxus, der Sport ist eine Notwendigkeit.“ Das unterstreicht auch NÖ-Tennisverbandspräsidentin Petra Schwarz: „Der Sport hat vielschichtigere Aufgaben, als man beim ersten Blick vermuten möchte. Ich denke da an Integration und Jugendarbeit. Wir müssen den Vereinen helfen, diese Phase zu überstehen. Sportunion-Präsident Raimund Hager sieht Gefahr in Verzug: „Es ist fünf vor zwölf. Die Vereine trifft die Teuerungswelle massiv.“

50 Millionen Euro für NÖ-Sportvereine notwendig

Während der Corona-Krise wurde den NÖ-Sportvereinen vom Bund über den NPO-Fonds mit rund 25 Millionen Euro unter die Arme gegriffen. Wieviel jetzt notwendig wären? „Das ist wirklich schwer abzuschätzen, aber wir gehen vom Doppelten aus.“ 50 Millionen, die im Endeffekt vom Finanzministerium kommen sollen. Dort sitzt mit Magnus Brunner ein Parteikollege Danningers im Ministersessel. „Mit Brunner hab‘ ich heute gesprochen. Der hat Verständnis für unsere Sorgen.“ Wenn das Finanzministerium also nicht auf der Bremse steht, wo sieht Danninger dann das Problem: „Der Sportminister muss die Dringlichkeit sehen und es einfordern.“

Eine NÖN-Anfrage beim Sportministerium, ob es denn Pläne gebe, den NPO-Fonds wieder aufzufüllen und damit die Energiekrise im Sport zu lindern, blieb bislang unbeantwortet.